Контент для Netflix зняти не вдасться: Меган та Гаррі озвучили попередження

Королівські помічники зроблять усе можливе, щоб Гаррі та Меган не змогли під час свого приїзду на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II зняти матеріал для Netflix та росказати щось зайве про життя королівської родини.

Королівський коментатор Рассел Маєрс під час інтерв'ю австралійській новинній програмі Today обговорюючи, чи можуть будь-які кадри зі святкування платинового ювілею, що має відбутися, опинитися у фільмі Сассекських на Netflix заявив, що королівська родина робить все можливе, щоб цього не сталося.

На його думку, навколо Єлизавети II буде створено своєрідне "стальне кільце", воно дозволить захистити монархиню від камер і того, щоб інформація про неї з'явилася у документальному фільмі Сассекських, пише Daily Mail.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

І оскільки Меган і Гаррі разом зі своїми двома дітьми Арчі і Лілібет будуть присутні на святкуванні платинового ювілею в Лондоні наступного місяця, це викликало дискусії про те, чи зніматиме якісь урочистості знімальна група Netflix, щоб потім показати це в документальному фільмі.

Рассел Маєрс переконаний, що помічники королеви проінструктували пару "навіть не думати про це жодної секунди". Рассел переконаний, що парі безумовно порадили б не розмовляти з Опро Вінфрі і з Гейл Кінг.

Меган, Гаррі та королева Єлизавета II з іншими родичами на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Тож бути впевненими в тому, що Сассекси нічого не розкажуть у фільмі про святкування ювілею, ніхто не може. Гаррі та Меган підписали вигідний контракт з Netflix у вересні 2020 року з метою випуску серіалів, документальних фільмів, повнометражних фільмів та дитячих програм. Проте, стримінговий сервіс відмовився від проєкту Меган Маркл під назвою "Перлина", але герцогиня Сассекська не втрачає надії, що знайде іншу компанію, яка візьметься за її проєкт.

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