Контрабанда та паралельний імпорт не врятували: топ-15 товарів, які закінчуються у Росії

Ще на початку весни, коли санкції Європи та Америки лише почали діяти, ми постійно чули бравади росіян, які стверджували, що західні компанії ніколи не відмовляться від такого великого ринку, як Росія. Коли стало ясно, що все ж таки відмовляться, і вже навіть багато хто відмовився, росіяни перейшли до плану Б. Але й тут щось пішло не так.

Запасним планом, який дозволяв би привозити до Росії різні товари в обхід санкцій, був так званий паралельний імпорт, який по суті був узаконеною контрабандою.

Росія планувала ввозити необхідні їй товари з санкційного списку через треті країни, в основному мали на увазі країни ЄАЕС — євразійського економічного союзу, куди крім Росії входять Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизія.

Однак, як повідомляє російська преса, цей план повністю провалився.

З початку травня, коли сірі постачання було узаконено, до Росії вдалося ввезти продукції на $6,5 млрд, повідомив в інтерв'ю російському агентству віце-прем'єр Росії Денис Мантуров. Середній обсяг ввезення, за його словами, становить $2–2,5 млрд на місяць, тобто близько 8% довоєнного імпорту до Росії, який, за даними ЦП, становив близько $32 млрд щомісяця.

Чохол від iPhone

"Паралельними" каналами в Росію за підсумками року надійдуть товари на $16 млрд, що дорівнює лише 4% сумарного довоєнного імпорту. У перерахунку на кожного жителя Росії буде ввезено товарів лише з $111 на рік, чи $9,2 на місяць. Такими темпами, як кажуть, iPhone не купиш, лише чохол на стару модель.

Самим не вистачає

Але навіть ці мізерні постачання перебувають під загрозою зриву. Паралельне ввезення, наприклад, гаджетів у Росію здійснювалося за рахунок запасів, які накопичили імпортери з країн ЄАЕС. Але за літо запаси популярної санкційної продукції в Казахстані, Киргизії та Вірменії закінчилися, як повідомляють джерела серед російських дистриб'юторів.

В результаті російські компанії отримують відмову, тому що на внутрішньому ринку країн членів ЄАЕС вже починається дефіцит техніки.

Які товари в Росії закінчуються

Ми склали для вас перелік різних популярних продуктів, брак яких росіяни вже відчули або відчують найближчим часом:

навушники;

смартфони, іключно з преміальними Apple та Samsung;

імпортні автомобілі;

автомобілі з кондиціонерами;

закваски для кисломолочної продукції;

газ для газованих напоїв ;

реагенти для медичних аналізів;

імпортні ліки;

інгредієнти для собачих кормів;

дитяче харчування;

міцний алкоголь ;

ботокс;

грудні імпланти ;

електроніка та побутова техніка;

одяг та аксесуари провідних світових модних брендів.

Також з прилавків Росії поступово зникають усі імпортні товари, йдуть із ринку косметичні бренди, побутова хімія, меблі та комплектуючі для побутової техніки та автомобілів. І, як сказали б відповідальні за введення та дотримання санкцій чиновники всього цивілізованого світу, "це ми ще не розпочинали".

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