Контракту з Dior не буде: Меган Маркл тепер хоче співпрацювати з іншим брендом

Раніше видання Mail on Sunday повідомляло, що на обрії Меган Маркл "замаячила" вигідна угода з відомим Домом моди, але тепер ця інформація спростовується.

Видання Page Six Style зауважує, що такого "мегадоларового" контракту не існує і всі надії герцогині Сассекської на підписання такої вигідної для неї угоди виявилися марними.

"Нам сказали, що в якийсь момент герцогиня сподівається підписати угоду з люксовим брендом і, зокрема, придивляється до Cartier. Проте тісні зв'язки ювеліра з королівською родиною можуть ускладнити все", — пише видання.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Повідомлення про вигідну для Меган угоду з'явилося через кілька днів після того, як стало відомо, що контракт герцогині зі Spotify на 20 мільйонів доларів, підписаний 2020 року, не був подовжений.

Меган давно демонструє свою любов до бренду Dior. У день свого весілля 2018 року її макіяж був виконаний косметикою Dior Beauty.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Для заходу Королівських ВПС 2018 року герцогиня обрала темно-синю сукню від Dior Haute Couture, а в білій сукні-пальті та капелюсі Dior з'явилася на службі під час платинового ювілею королеви 2022 року.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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