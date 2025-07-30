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Копія мама: який вигляд має старша дочка принцеси Беатріс, яка вже підросла
Учора принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці з’явилися серед натовпу, який зустрічав жіночу збірну з футболу в Лондоні.
«Левиць» зустрічали оплесками та гучними оваціями після їхнього повернення зі Швейцарії, де команда здобула перемогу на чемпіонаті Європи-2025.
Принцеса Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці та їхні діти — дочки Сієнна та Афіна, та син Крістофер (який є Беатріс пасинком), приєдналися до фанатів, що вишикувалися вздовж торгового центру в очікуванні автобуса з жіночою збірною Англії.
На фото ми побачили всю сім’ю і звернули увагу, як виросла маленька Сієнна, якій у вересні 2025 року виповниться чотири роки.
Вона має вигляд, наче точна копія її матері Беатріс у дитинстві.
Її молодша сестра Афіна, якій зараз півроку, сиділа в рюкзаку-переносці на руках у свого батька Едоардо. Обличчя дитини на знімку було не видно, а її мама ніжно гладила дитину по обличчю пальцем і усміхалася.