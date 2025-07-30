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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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851
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Копія мама: який вигляд має старша дочка принцеси Беатріс, яка вже підросла

Учора принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці з’явилися серед натовпу, який зустрічав жіночу збірну з футболу в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сієнна Мапеллі-Моцці

Сієнна Мапеллі-Моцці / © Getty Images

«Левиць» зустрічали оплесками та гучними оваціями після їхнього повернення зі Швейцарії, де команда здобула перемогу на чемпіонаті Європи-2025.

Принцеса Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці та їхні діти — дочки Сієнна та Афіна, та син Крістофер (який є Беатріс пасинком), приєдналися до фанатів, що вишикувалися вздовж торгового центру в очікуванні автобуса з жіночою збірною Англії.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс з дітьми / © Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс з дітьми / © Getty Images

На фото ми побачили всю сім’ю і звернули увагу, як виросла маленька Сієнна, якій у вересні 2025 року виповниться чотири роки.

Сієнна — старша дочка принцеси Беатріс / © Getty Images

Сієнна — старша дочка принцеси Беатріс / © Getty Images

Вона має вигляд, наче точна копія її матері Беатріс у дитинстві.

Сара Йоркська і маленька принцеса Беатріс / © Getty Images

Сара Йоркська і маленька принцеса Беатріс / © Getty Images

Її молодша сестра Афіна, якій зараз півроку, сиділа в рюкзаку-переносці на руках у свого батька Едоардо. Обличчя дитини на знімку було не видно, а її мама ніжно гладила дитину по обличчю пальцем і усміхалася.

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