Копіює Єлизавету II: королева Камілла в яскравому аутфіті з'явилася на урочистій зустрічі

Сьогодні до Лондона з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Це його перший державний візит після сходження на трон короля Чарльза ІІІ.

Спочатку президента зустріли принц і принцеса Уельські. Зустріч відбулася у лондонському готелі Corinthia.

Король Чарльз III та королева Камілла з президентом Сиріла Рамафосу / Фото: Associated Press

Після цього пан Рамафосу вирушив на парад кінної гвардії, де на нього вже чекали король Чарльз III і королева-консорт Камілла. Кейт та Вільям його супроводжували.

Британська королівська родина влаштувала повний церемоніальний прийом. Президент їхав з королем Чарльзом і королевою Каміллою, а пара сиділа пліч-о-пліч в Ірландській державній кареті, яка є традиційною каретою, яку монарх використовує для поїздки з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу, щоб офіційно відкрити нову законодавчу сесію. У цій же кареті майбутня королева Єлизавета їхала зі своїм батьком, королем Георгом VI, до Вестмінстерського абатства в день свого весілля з принцом Філіпом 1947 року, пише People.

Король Чарльз III та королева Камілла Сиріла Рамафосу / Фото: Associated Press

Сьогодні 75-річна Камілла мала дуже яскравий вигляд і була одягнена з ніг до голови у синій аутфіт. Ймовірно, вона наслідувала королеву Єлизавету II, яка завжди сяяла на публіці в яскравих образах і робила це, щоб бути помітною звідусіль.

Для сьогоднішнього заходу Камілла обрала яскраво-синю сукню-пальто з відповідним капелюшком, що мало чим відрізняється від того, що часто носила її покійна свекруха. До сукні-пальта Камілла підібрала капелюшок такого самого кольору з велюру з пір'ям. І доповнила образ парою чорних шкіряних рукавичок, чорним клатчем та високими замшевими чоботями на підборах.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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Королева одягла перлинні сережки та намисто з трьох ниток перлів. Намисто теж нагадувало те, що часто носила Єлизавета II. На грудях у Камілли була перлинна брошка з діамантами.

Сьогодні ввечері в Букінгемському палаці відбудеться королівський прийом, на якому дами будуть у вечірніх вбраннях і, передбачається, в тіарах.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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