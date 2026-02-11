- Дата публікації
Коргі королеви Єлизавети II: стало відомо, чи залишилися собаки з Ендрю — зганьбленим братом короля Чарльза
Королівські коргі покійної Єлизавети II теж виїхали разом із експринцом Ендрю з Роял-Лодж.
Раніше повідомлялося, що король Чарльз має намір забрати собак у свого брата, але, судячи з нових фотографій, опублікованих на Daily Mail, поки що не зробив цього.
У понеділок двох вихованців помітили на прогулянці у супроводі особистої охорони зганьбленого колишнього принца у його тимчасовому житлі на фермі Вуд-Фарм у маєтку Сандрінгем, у Норфолку.
Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон взяли коргі на прізвиська М'юїк і Сенді після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Сара багато разів публікувала фотографії з вихованцями у себе в Instagram, розповідаючи, як чудово вона ладнає з собаками.
Але зараз, коли колишня герцогиня поїхала з Великої Британії, вона залишила собак на Ендрю, і він забрав їх із собою до свого нового будинку.
Покійна королева багато років розводила коргі і любила собак цієї породи.