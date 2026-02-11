Коргі королеви Єлизавети II / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що король Чарльз має намір забрати собак у свого брата, але, судячи з нових фотографій, опублікованих на Daily Mail, поки що не зробив цього.

У понеділок двох вихованців помітили на прогулянці у супроводі особистої охорони зганьбленого колишнього принца у його тимчасовому житлі на фермі Вуд-Фарм у маєтку Сандрінгем, у Норфолку.

Коргі королеви Єлизавети II / © Associated Press

Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон взяли коргі на прізвиська М'юїк і Сенді після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Сара багато разів публікувала фотографії з вихованцями у себе в Instagram, розповідаючи, як чудово вона ладнає з собаками.

Сара Фергюсон з коргі / © Сара Фергюсон/Instagram

Але зараз, коли колишня герцогиня поїхала з Великої Британії, вона залишила собак на Ендрю, і він забрав їх із собою до свого нового будинку.

Колишній принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Associated Press

Покійна королева багато років розводила коргі і любила собак цієї породи.