Корисний для серця та знижує тиск: названий улюблений напій короля Чарльза

Король Чарльз відсвяткував 76-річчя на роботі. Незважаючи на те, що монарх все ще лікується від раку, він перебуває у гарній формі і активно працює.
Чарльз уважно стежить за своїм здоров'ям. Нещодавно ми розповідали, що за рекомендацією своєї медичної команди король став їсти щодня авокадо, знамените своїми корисними властивостями, зокрема і протираковими.
Також у монарха є улюблений напій, який він п'є кожен день і це дуже корисно для здоров'я.
Як справжній британець Чарльз любить чаювання. Відомо, що монарх любить чай дарджилінг з медом та молоком, який є основною стравою його пізнього сніданку, повідомляє express.co.uk.
Цей чай славиться численними корисними властивостями, він багатий на корисні рослинні сполуки, такі як поліфеноли та фітохімічні речовини, включаючи флавоноїди. Ці флавоноїди, потужні фітонутрієнти, що містяться в чаї, пов'язані зі зниженням рівня холестерину, що потенційно допомагає у лікуванні високого кров'яного тиску, серцевих захворювань або інсульту. Крім того, нещодавнє дослідження показало, що екстракт чорного чаю може допомогти знизити рівень цукру в крові, що може покращити вироблення інсуліну у людей з діабетом.
Нагадаємо, королева Камілла тим часом розповіла про шкідливу звичку, якої позбулася понад двадцять років тому, оскільки вона не подобалася її чоловікові.
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