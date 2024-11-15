Корисний для серця та знижує тиск: названий улюблений напій короля Чарльза

Король Чарльз відсвяткував 76-річчя на роботі. Незважаючи на те, що монарх все ще лікується від раку, він перебуває у гарній формі і активно працює.

Чарльз уважно стежить за своїм здоров'ям. Нещодавно ми розповідали, що за рекомендацією своєї медичної команди король став їсти щодня авокадо, знамените своїми корисними властивостями, зокрема і протираковими.

Також у монарха є улюблений напій, який він п'є кожен день і це дуже корисно для здоров'я.

Як справжній британець Чарльз любить чаювання. Відомо, що монарх любить чай дарджилінг з медом та молоком, який є основною стравою його пізнього сніданку, повідомляє express.co.uk.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Цей чай славиться численними корисними властивостями, він багатий на корисні рослинні сполуки, такі як поліфеноли та фітохімічні речовини, включаючи флавоноїди. Ці флавоноїди, потужні фітонутрієнти, що містяться в чаї, пов'язані зі зниженням рівня холестерину, що потенційно допомагає у лікуванні високого кров'яного тиску, серцевих захворювань або інсульту. Крім того, нещодавнє дослідження показало, що екстракт чорного чаю може допомогти знизити рівень цукру в крові, що може покращити вироблення інсуліну у людей з діабетом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла тим часом розповіла про шкідливу звичку, якої позбулася понад двадцять років тому, оскільки вона не подобалася її чоловікові.

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