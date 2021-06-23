Король без корони: згадуємо історію життя Едуарда VIII в день його народження

Сьогодні відзначається 127 років від дня народження короля Великої Британії, який не був коронований - Едуарда VIII.

Едуард народився 23 червня 1894 року в Уайт-Лодж, в Сурреї і був старшим правнуком королеви Вікторії по прямій чоловічій лінії. Від народження носить титул Його королівська Високість.

принц Едуард / Getty Images

Після смерті діда, Едуарда VII 6 травня 1910 15-річний принц автоматично став спадкоємцем британського престолу, а 2 червня 1910 року батько Георг V надав йому титул принца Уельського. Він був першим з часів Середньовіччя принцом Уельським, який пройшов інвеституру 1911 року в Кернарвонському замку в Уельсі, на чому наполіг прем'єр-міністр, валлієць Девід Ллойд-Джордж.

Під час Першої світової війни Едуард служив в армії, їздив на фронт, але його не пускали воювати на передову. Довгий час принц був неодружений, у нього також були стосунки з декількома заміжніми жінками.

1930 року він познайомився з американкою Волліс Сімпсон (раніше розлученою і такою, що перебувала в другому шлюбі), до якої відчував глибоку прихильність. Це зіпсувало стосунки Едуарда з членами його сім'ї.

20 січня 1936 року король Георг V помер, а його старший син 42-річний принц Уельський був проголошений королем Едуардом VIII. Вже наступного дня він порушив протокол, спостерігаючи за проголошенням маніфесту про свій вступ на престол в компанії формально заміжньої місіс Сімпсон.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / Getty Images

Вступивши на престол Едуард подбав про те, щоб шлюборозлучний процес його коханої Волліс завершився якнайшвидше. Однак одружитися з коханою він не міг, оскільки шлюб з розлученою не підтримувала англіканська церква і уряд. Низка консервативних політиків, на чолі з прем'єром Стенлі Болдвіном, прямо заявили королю про те, що пані Сімпсон не може бути ні королевою Великої Британії, ні морганатичною дружиною. Те ж саме підтвердили і глави всіх домініонів Співдружності, крім Ірландії.

Саме заради Волліс король Едуард VII зрікся корони. Указ про це був підписаний 10 грудня 1936 року в замку форте Бельведер, в присутності трьох братів: герцога Альберта Георга Йоркського, герцога Генрі Глостерського і герцога Георга Кентського. А в ніч на 11 грудня колишній король виступив по радіо з промовою: "Я знайшов неможливим нести важкий тягар відповідальності і виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю".

Історія кохання короля, що відрікся і американки лягла в основу не одного фільму. Після зречення королем став молодший брат Едуарда — Георг — батько королеви Єлизавети II, яка править уже 69 років.

Король Едуард VIII і принцеса Єлизавета / Getty Images

3 червня 1937 року Едуарр і Волліс одружилися. До кінця своїх днів Едуард і його дружина Волліс жили у Франції. Вони вели багате світське життя. Дітей у пари не було. Едуард помер 28 травня 1972 року в своєму будинку в Парижі, менш ніж за місяць до свого 78-річчя. Його тіло було доставлено до Великої Британії, де перебувало в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Волліс Сімпсон пережила чоловіка на 14 років і померла 1986 року. Вони обидвоє поховані в Королівській усипальниці у Фрогмор, близько Віндзора.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / Getty Images

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Волліс Сімпсон і король Едуард VIII (24 фото)

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