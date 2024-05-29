"Король був розчавлений": чому всі говорять про зраду королеви Летиції

Королівська родина Іспанії знову у всіх на вустах І все через нову книжку, яка вийшла про королеву Летицію.

91-річний журналіст Гайме Пеньяф'єль розпочав нову атаку на королеву своєю новою книжкою "Мовчання Летиції", що була опублікована днями в Іспанії. У своїй першій книжці, яка називалася "Летиція і я", він стверджував, що у королеви був роман з її колишнім зятем Гайме дель Бурго, який згодом одружився з сестрою королеви Тельмою, але їхній шлюб розпався через два роки. Іспанська королівська родина тоді відмовилася коментувати ці претензії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Тепер автор пише, що король Філіп VI в режимі реального часу знав, що Летиція його зраджує, оскільки її охоронці зобов'язані повідомляти про її місцезнаходження. Джеймі стверджує, що охоронці супроводжували королеву Летицію під час її поїздки до Нью-Йорка 2011 року разом з її коханцем Гайме дель Бурго, з яким вона зустрічалася до зустрічі з Феліпе, цитує його книжку Daily Mail.

Після цього автор стверджує, що Філіпп VI був "роздавлений і знищений" через передбачувану зраду його дружини. До речі, у травні 2024 року подружжя відсвяткувало 20-ту річницю весілля.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Королівський репортер, який працював на журнал Hola! протягом 20 років був звільнений після серії образливих звинувачень, висунутих на адресу іспанської королеви. Ну, а королівський палац продовжує мовчати і жодним чином не коментувати чутки.

Нагадаємо, минулої осені схожий скандал спалахнув у данському королівстві. Там принца Фредеріка, а нині короля Фредеріка X звинувачували в зраді дружині Мері під час його відпустки в Іспанії. Писали навіть, що королева Маргрете II спеціально зреклася трону, щоб врятувати шлюб сина.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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