Король був за кермом: Чарльза і Камілу зазнімкували репортери під час поїздки на службу

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності короля Чарльза і королеву Каміллу зазнімкували дорогою на недільну службу до церкви Краті-Керк, що неподалік замку Балморал, куди монарх та його родина прибули на літній відпочинок.

Король сам сидів за кермом Audi, а його дружина Камілла сиділа поруч на пасажирському сидінні. Позаду них їхала машина супроводу з охороною.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Чарльз мав оптимістичний вигляд, усміхаючись перехожим, а його дружина була в капелюсі з пір’ям, і також усміхалася і махала публіці, що зустрічала їх.

Сім’я вирушила до Балморалу після того, як минулого тижня Чарльз і Камілла відвідали Національний меморіальний дендропарк у Стаффордширі, куди королівське подружжя приїхало, щоб очолити націю на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Там монарха та його дружину до сліз зворушив своєю промовою 105-річний ветеран війни.