Король був збентежений: слова принца Гаррі образили його батька Чарльза

Образлива і зневажлива заява принца Гаррі була надто складною для "емоційно тендітного короля Чарльза", вважають королівські експерти.

Йдеться про візит принца Гаррі на початку травня до Лондона, коли його батько не знайшов можливості у своєму щільному графіку для зустрічі із сином, а Гаррі у свою чергу публічно прокоментував це. Та ще й публічно натякнув, що він про все це думає.

Принц Гаррі у Лондоні / Фото: Getty Images

Заява принца Гаррі про те, що його батько король Чарльз не має достатньо часу у своєму щільному графіку, щоб зустрітися з ним, була "образливою і непотрібною" для Його Величності, заявила королівська експертка Інгрід Сьюард, цитує її слова express.co.uk.

Представник герцога Сассекського заявив перед службою: "У відповідь на численні запити і припущення про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, це на жаль, буде неможливо через насичену програму Його Величності. Герцог, звичайно, розуміє щоденник зобов'язань свого батька та різні інші пріоритети і сподівається побачити його найближчим часом", — йшлося у заяві з боку принца Гаррі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

У коментарі The Mirror експертка сказала, що ці слова були марні, пояснивши: "Непередбачувана поведінка Гаррі прикро для його батька. Цей ефект не є необхідним і нікому не приносить користі. Це особливо актуально, коли його батько все ще проходить курс лікування від раку і цілком може бути дуже втомленим та емоційно крихким”.

Згодом після від'їзду Гаррі з Лондона стало відомо, що принц фактично відхилив запрошення залишитися в королівській резиденції з міркувань безпеки. Хоча Чарльз пропонував йому зупинитися в королівській резиденції під час триденної подорожі Гаррі до Британії.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на службі в соборі Святого Павла у Лондоні принца Гаррі підтримали його дядько Чарльз Спенсер та тітка Джейн Феллоуз – брат та сестра його матері принцеси Діани.

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