Король був зворушений: як минула приватна зустріч за ланчем Чарльза та принцеси Кейт

Перед тим, як випустити емоційне відео для широкого загалу принцеса Уельська Кейт зустрілася за приватним обідом зі своїм тестем королем Чарльзом.

Раніше ми розповідали, що принцеса Уельська та король Чарльз зустрілися за ланчем. Наразі з'явилися подробиці цієї зустрічі.

Чарльз провів душевний обід зі своєю улюбленою невісткою за день до того, як вона мужньо повідомила світ про свій діагноз раку. 21 березня монарх вирушив з Лондона до Віндзорського замку, щоб побачитися з Кейт. Як повідомляє Daily Mail, Чарльз залишився дуже задоволений цією зустріччю, і вона була дуже емоційною. Їм із Кейт було про що поговорити, оскільки монарх теж проходить курс лікування від раку, який йому діагностували у січні цього року.

Принцеса Уельська та король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Король пішов з обіду, почуваючись дуже емоційно. Вони дуже близькі, і він вважає Кетрін своєю дочкою. Немає сумнівів, що вони можуть багатьом поділитися і використати одне одного для підтримки під час своїх глибоко особистих битв із раком", — розповідає джерело.

Наступного дня принцеса Кейт опублікувала щире відео, в якому вона звернулася до публіки та пояснила, що проходить "профілактичну хіміотерапію", і що ця новина стала "величезним шоком для неї та її родини".

Незабаром після цього відео публічно висловив підтримку своїй невістці король Чарльз III. Ще в січні, коли вони обоє перебували в лікарні The London Clinic, де обом провели планові операції, монарх відвідував Кейт у її палаті.

Нагадаємо, ми очікуємо, що король Чарльз з'явиться на великодній службі разом із дружиною королевою Каміллою, якщо йому дозволять лікарі.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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