Суспільство
157
1 хв

Король Чарльз був змушений відмовитися від улюбленого зимового хобі: в чому причина

Король Чарльз роками дотримувався однієї сімейної традиції, але, ставши королем і дізнавшись про діагноз раку, він заявив, що більше не може займатися цим хобі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Улюблене хобі монарха — катання на лижах — займало важливе місце у його житті. Під час його шлюбу з принцесою Діаною пара проводила багато зимових канікул, катаючись на лижах із принцами Вільямом та Гаррі.

Принц Вільям, Чарльз і Принц Гаррі / © Getty Images

Під час офіційного королівського візиту на фабрику в Мідлсбро на початку цього року король Чарльз сказав групі співробітників, що, на його думку, дні катання на лижах залишилися позаду.

Принц Чарльз у молодості любив лижі / © Associated Press

Вважається, що його щорічні поїздки на лижах було вперше скасовано 2023 року через можливий ризик травм перед коронацією у травні того ж року. На початку лютого наступного року Чарльз повідомив про свій діагноз раку, тому зі зрозумілих причин не зміг провести повноцінну відпустку, пише журнал Ok!.

Принц Чарльз і принцеса Діана під час однієї із зимових відпусток / © Getty Images

Коли Чарльз був молодий, він проводив багато часу в зимових подорожах у Клостерсі у швейцарських Альпах, і в деяких поїздках до них приєднувалися кузини принцеса Євгенія та принцеса Беатріс.

157
