Король Чарльз був змушений відмовитися від улюбленого зимового хобі: в чому причина
Король Чарльз роками дотримувався однієї сімейної традиції, але, ставши королем і дізнавшись про діагноз раку, він заявив, що більше не може займатися цим хобі.
Улюблене хобі монарха — катання на лижах — займало важливе місце у його житті. Під час його шлюбу з принцесою Діаною пара проводила багато зимових канікул, катаючись на лижах із принцами Вільямом та Гаррі.
Під час офіційного королівського візиту на фабрику в Мідлсбро на початку цього року король Чарльз сказав групі співробітників, що, на його думку, дні катання на лижах залишилися позаду.
Вважається, що його щорічні поїздки на лижах було вперше скасовано 2023 року через можливий ризик травм перед коронацією у травні того ж року. На початку лютого наступного року Чарльз повідомив про свій діагноз раку, тому зі зрозумілих причин не зміг провести повноцінну відпустку, пише журнал Ok!.
Коли Чарльз був молодий, він проводив багато часу в зимових подорожах у Клостерсі у швейцарських Альпах, і в деяких поїздках до них приєднувалися кузини принцеса Євгенія та принцеса Беатріс.