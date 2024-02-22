Король Чарльз був зворушений підтримкою людей: монарх зустрівся з Ріші Сунаком у Букінгемському палаці

Король Чарльз III вперше провів особисту аудієнцію з прем'єр-міністром Ріші Сунаком у Лондоні після того, як палац повідомив про діагноз монарха.

Днями Його Величність повернувся з Норфолка до Лондона, а вчора провів у Букінгемському палаці, а не у Віндзорському замку, як повідомлялося раніше, аудієнцію з Ріші Сунаком.

Ріші Сунак та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Протягом останніх двох тижнів король і прем'єр-міністр проводили свої щотижневі зустрічі телефоном, поки Чарльз проживав у Сандрінгемі в Норфолку.

"Чудово бачити, що ви маєте такий гарний вигляд", — сказав Сунак. "Це все завдяки дзеркалам", — відповів король, сміючись. "Ми всі за вас", — сказав прем'єр-міністр. "Країна з вами". На що емоційний король Карл відповів: "Я отримав так багато чудових послань і листівок. Більшість часу це доводило мене до сліз", — йдеться у повідомленні палацу.

Ріші Сунак та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх щотижня проводить приватну аудієнцію із прем'єр-міністром для обговорення питань уряду.

Нагадаємо, король Чарльз відклав усі публічні обов'язки, але продовжує роботу з державними документами на тлі боротьби із хворобою.

Ріші Сунак та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте також: