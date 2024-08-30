Король Чарльз чекає на повернення принца Гаррі в сім'ю, але є дві умови: про що йдеться

Вже понад чотири роки, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівську родину та переїхали жити за океан у сонячну Каліфорнію.

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд ексклюзивно розповіла OK!, що "гавкіт" короля "набагато гірше, ніж його укус", і що низка речей "можуть зворушити його до сліз". Експертка вважає, що монарх триматиме двері відчиненими для відновлення стосунків із молодшим сином, але, ймовірно, у нього є дві умови, яких він очікує від принца Гаррі.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що король Чарльз звернувся до духовних лідерів за порадою, що спонукало його задуматися про виправлення напружених стосунків із молодшим сином. Король глибоко духовна людина, і знайшов втіху в мудрості, яку вони йому дали. Але експертка має сумнів, що монарх довірить сторонній людині такі особисті "сімейні проблеми".

"Чарльз завжди був м'якою людиною. У нього досить запальний характер, але є безліч речей (особливо музика) можуть зворушити його до сліз. Я не думаю, що він зачинив двері перед своїм "дорогим хлопчиком", але я думаю, він буде очікувати, що Гаррі визнає біль, який він завдав всій родині, і не буде висувати особливих вимог, якщо і коли він повернеться з візитом".

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі востаннє відвідував свого батька в лютому 2024 року, після заяви монарха про те, що він хворий на рак. Гаррі здійснив екстрений візит до Британії, і, кажуть, Чарльз залишився цим візитом незадоволений, як і його дружина Камілла.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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