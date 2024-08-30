Король Чарльз чекає на повернення принца Гаррі в сім'ю, але є дві умови: про що йдеться

Вже понад чотири роки, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівську родину та переїхали жити за океан у сонячну Каліфорнію.
Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд ексклюзивно розповіла OK!, що "гавкіт" короля "набагато гірше, ніж його укус", і що низка речей "можуть зворушити його до сліз". Експертка вважає, що монарх триматиме двері відчиненими для відновлення стосунків із молодшим сином, але, ймовірно, у нього є дві умови, яких він очікує від принца Гаррі.
Нещодавно стало відомо, що король Чарльз звернувся до духовних лідерів за порадою, що спонукало його задуматися про виправлення напружених стосунків із молодшим сином. Король глибоко духовна людина, і знайшов втіху в мудрості, яку вони йому дали. Але експертка має сумнів, що монарх довірить сторонній людині такі особисті "сімейні проблеми".
"Чарльз завжди був м'якою людиною. У нього досить запальний характер, але є безліч речей (особливо музика) можуть зворушити його до сліз. Я не думаю, що він зачинив двері перед своїм "дорогим хлопчиком", але я думаю, він буде очікувати, що Гаррі визнає біль, який він завдав всій родині, і не буде висувати особливих вимог, якщо і коли він повернеться з візитом".
Нагадаємо, принц Гаррі востаннє відвідував свого батька в лютому 2024 року, після заяви монарха про те, що він хворий на рак. Гаррі здійснив екстрений візит до Британії, і, кажуть, Чарльз залишився цим візитом незадоволений, як і його дружина Камілла.
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