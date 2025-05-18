Король Чарльз дав рідкісний коментар про своє здоров’я: що сказав монарх

Король Чарльз III / © Associated Press

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Коли король Чарльз зустрівся з флористкою Сафіною Хан під час візиту до Impact Hub Yorkshire, щоб зустрітися з місцевими підприємцями, які підтримують різні спільноти, окрім обміну люб’язностями, Сафіна поцікавилася поточним станом здоров’я монарха.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

«Він запитав мене, як я почуваюся, а я запитала його, як він почувається…» Потім вона пояснила, що він показав їй «великий палець вгору», коли вона запитала про його здоров’я, і сказав: «Мені хотілося б думати, що я на кращому боці боротьби з раком». Крім розмови, Чарльз отримав подарунок від Сафіни — букет, натхненний садом його будинку в Гайгроуві, одного з найулюбленіших місць, пише журнал Hello!.

Король Чарльз III / © Associated Press

Зазначимо, незважаючи на боротьбу з раком, Чарльз продовжує виконувати свої королівські обов’язки і працює так само невпинно, як завжди. Повідомлялося, що королева Камілла заявила, що її чоловік не хоче сповільнитися, незважаючи на те, що вона благала його полегшити своє робоче навантаження.

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