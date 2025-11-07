ТСН у соціальних мережах

Суспільство
255
1 хв

Король Чарльз дозволив братові Ендрю зберегти одну єдину нагороду, позбавивши його решти титулів і звань

На тлі численних скандалів, у які виявився замішаний син покійної королеви Єлизавети II — колишній принц Ендрю, він уже втратив багато, але одну важливу річ йому дозволили залишити собі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Ендрю та король Чарльз

Принц Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Ендрю служив у Королівському флоті під час Фолклендської війни та був нагороджений медаллю за свої дії, і Букінгемський палац заявив, що йому буде дозволено залишити її собі.

Після рішення короля Чарльза позбавити свого молодшого брата, колишнього принца Ендрю, королівських титулів та резиденцій, було вирішено, що він також втратить почесне звання віцеадмірала Королівського флоту. Однак йому дозволять зберегти медалі, отримані за службу, повідомляє Букінгемський палац.

Ендрю та його брат король Чарльз III / © Associated Press

Ендрю та його брат король Чарльз III / © Associated Press

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив виданню The Telegraph, що Ендрю позбавили його «останнього титулу, що залишився», але заявив, що уряд дотримується прикладу короля в питанні про його медалі. 5 листопада Букінгемський палац підтвердив рішення зберегти їх у Ендрю.

Нагадаємо, палац вперше оголосив про те, що 65-річний Ендрю офіційно втрачає всі свої титули, включаючи титул принца, у четвер, 30 жовтня. Тепер він буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Його двоє дочок — принцеси Беатріс та Євгенія збережуть свої титули.

Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс з батьком Ендрю / © Associated Press

Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс з батьком Ендрю / © Associated Press

