Король Чарльз глибоко засмучений смертю близького друга королеви Єлизавети II

Вірджинія, графиня Ейрлі, близька подруга та фрейліна королеви Єлизавети II, померла у віці 91 року.
Леді "Джинні" Огілві, родом з Род-Айленда, стала однією з найближчих подруг Єлизавети після свого весілля з Девідом Огілві 1952 року. Джинні часто супроводжувала монархиню в поїздках до США і виступала як її особиста помічниця.
Під час візиту короля до Саутпорту у вівторок Букінгемський палац опублікував заяву від його імені, в якій йшлося:
"Його Величність був глибоко засмучений, почувши цю новину, оскільки знав леді Ейрлі більшу частину свого життя і високо цінував її величезну відданість і самовіддане служіння Її покійній Величності протягом стількох років".
Чоловік леді Огілві Девід, який також був канцлером Ордену Чортополоха, був близьким другом дитинства королеви Єлизавети ІІ.
1973 року графиня Ейрлі була призначена фрейліною королеви і залишалася при ній до її смерті у вересні 2022 року.
Королева так любила леді Огілві, що, за даними The Times, коли їй виповнилося 70 років і вона відзначила цю подію розкішною вечіркою в приватному клубі Annabel's 2003 року, монархиня, як вважають, відвідала нічний клуб єдиний раз від моменту свого заміжжя.
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