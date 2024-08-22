Король Чарльз глибоко засмучений смертю близького друга королеви Єлизавети II

Вірджинія, графиня Ейрлі, близька подруга та фрейліна королеви Єлизавети II, померла у віці 91 року.

Леді "Джинні" Огілві, родом з Род-Айленда, стала однією з найближчих подруг Єлизавети після свого весілля з Девідом Огілві 1952 року. Джинні часто супроводжувала монархиню в поїздках до США і виступала як її особиста помічниця.

Під час візиту короля до Саутпорту у вівторок Букінгемський палац опублікував заяву від його імені, в якій йшлося:

"Його Величність був глибоко засмучений, почувши цю новину, оскільки знав леді Ейрлі більшу частину свого життя і високо цінував її величезну відданість і самовіддане служіння Її покійній Величності протягом стількох років".

Вірджинія, графиня Ейрлі / Фото: Getty Images

Чоловік леді Огілві Девід, який також був канцлером Ордену Чортополоха, був близьким другом дитинства королеви Єлизавети ІІ.

1973 року графиня Ейрлі була призначена фрейліною королеви і залишалася при ній до її смерті у вересні 2022 року.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева так любила леді Огілві, що, за даними The Times, коли їй виповнилося 70 років і вона відзначила цю подію розкішною вечіркою в приватному клубі Annabel's 2003 року, монархиня, як вважають, відвідала нічний клуб єдиний раз від моменту свого заміжжя.

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