Король Чарльз готовий простягнути Меган і Гаррі "оливкову гілку", але за однієї умови

Королівські експерти переконані в тому, що Гаррі і Меган ще мають шанс повернутися в королівську родину і помиритися з королем Чарльзом III. І варто сказати, якщо на престол зійде принц Вільям, зробити це буде набагато складніше.

Королівський коментатор Річард Іден заявив, що якщо члени королівської родини змогли реабілітувати Сару Фергюсон, герцогиню Йоркську та її ексчоловіка принца Ендрю, то і Меган з Гаррі мають усі шанси.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Наприклад, Сару Фергюсон не запрошували проводити Різдво із королівською родиною тридцять років. Але в понеділок вона з'явилася разом із ними у Сандрінгемі. Це вказує на те, що Гаррі та Меган мають шанс на повернення.

Експерт вважає, що для цього герцогу і герцогині Сассекським слід перепросити перед королівською сім'єю за всі свої провини і визнати, що їхня поведінка в останні кілька років була, м'яко кажучи, не коректною, пише express.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

"Кажуть, що герцог Йоркський особливо вдячний королеві за прийом, наданий йому і Сарі, тому що його "мучить" майбутня публікація судових документів, які, як очікується, зв'яжуть його з покійним Епштейном і знову розпалять брудний скандал", — вважає експерт.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де проводять зимові канікули Меган та Гаррі.

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