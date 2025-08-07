- Дата публікації
Король Чарльз готується зробити важливу публічну заяву: стали відомі подробиці
Ні, не йдеться про здоров’я монарха, який з березня 2024 року бореться з раком. Заява Чарльза буде зроблена на честь Дня перемоги над Японією.
Наступної п’ятниці король Чарльз III звернеться з повідомленням до нації на честь 80-річчя Дня Перемоги над Японією. 15 серпня у всьому світі відзначається закінчення Другої світової війни, і королівська сім’я відвідає служби по всій країні, щоб відзначити цю подію. Саме 15 серпня 1945 року Японія оголосила про свою капітуляцію після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі.
Король Чарльз та королева Камілла відвідають поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії у Стаффордширі. За панахидою, організованою Королівським Британським легіоном спільно з урядом, відбудеться прийом, на якому королівське подружжя зможе зустрітися з ветеранами Другої світової війни, пише express.co.uk.
Раніше цього тижня герцогиня Единбурзька зустрінеться з ветераном Другої світової війни Джимом Реном, який служив на кораблі HMS Repulse, коли він потрапив у полон і перебував у полоні на Суматрі до кінця війни.
В день перемоги над Японією герцог та герцогиня Единбурзькі відвідають службу у Шотландському національному військовому меморіалі в Единбурзькому замку, організовану Королівським британським легіоном у Шотландії.
Герцог і герцогиня Глостерські відвідають траурну церемонію з нагоди 80-річчя Дня перемоги над Японією на Далекому Сході в Нориджському соборі, а потім візьмуть участь у другій пам’ятній церемонії, присвяченій дітям та сім’ям військовополонених на Далекому Сході, у графстві Саффолк.
Заходи, присвячені 80-й річниці Дня Перемоги над Японією, завершаться прийомом для ветеранів у Віндзорському замку пізніше восени.
Нагадаємо, зараз король Чарльз перебуває в Шотландії, де він проведе свою літню відпустку з дружиною королевою Каміллою.