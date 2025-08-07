Король Чарльз готується зробити важливу публічну заяву: стали відомі подробиці

Король Чарльз III / © Associated Press

Наступної п’ятниці король Чарльз III звернеться з повідомленням до нації на честь 80-річчя Дня Перемоги над Японією. 15 серпня у всьому світі відзначається закінчення Другої світової війни, і королівська сім’я відвідає служби по всій країні, щоб відзначити цю подію. Саме 15 серпня 1945 року Японія оголосила про свою капітуляцію після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

Король Чарльз та королева Камілла відвідають поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії у Стаффордширі. За панахидою, організованою Королівським Британським легіоном спільно з урядом, відбудеться прийом, на якому королівське подружжя зможе зустрітися з ветеранами Другої світової війни, пише express.co.uk.

Король Чарльз III / © Getty Images

Раніше цього тижня герцогиня Единбурзька зустрінеться з ветераном Другої світової війни Джимом Реном, який служив на кораблі HMS Repulse, коли він потрапив у полон і перебував у полоні на Суматрі до кінця війни.

В день перемоги над Японією герцог та герцогиня Единбурзькі відвідають службу у Шотландському національному військовому меморіалі в Единбурзькому замку, організовану Королівським британським легіоном у Шотландії.

Герцог і герцогиня Единбурзькі / © Getty Images

Герцог і герцогиня Глостерські відвідають траурну церемонію з нагоди 80-річчя Дня перемоги над Японією на Далекому Сході в Нориджському соборі, а потім візьмуть участь у другій пам’ятній церемонії, присвяченій дітям та сім’ям військовополонених на Далекому Сході, у графстві Саффолк.

Герцог і герцогиня Глостерські / © Associated Press

Заходи, присвячені 80-й річниці Дня Перемоги над Японією, завершаться прийомом для ветеранів у Віндзорському замку пізніше восени.

Нагадаємо, зараз король Чарльз перебуває в Шотландії, де він проведе свою літню відпустку з дружиною королевою Каміллою.