- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 2 хв
Король Чарльз і королева Камілла очолили пам’ятні заходи в Лондоні на честь 100-річного ювілею Єлизавети II
Король Чарльз і королева Камілла прибули до Британського музею в Лондоні, щоб розпочати день пам’ятних заходів, присвячених 100-річчю від дня народження королеви Єлизавети II.
Король і королева разом з іншими членами королівської родини оглянули остаточні макети національного меморіалу Єлизаветі II.
До монарха та його дружини приєдналися герцог і герцогиня Единбурзькі, герцог і герцогиня Глостерські, племінниця королеви леді Сара Чатто, а пізніше і принцеса Анна, яка цього дня відкрила меморіальну дошку на честь офіційного відкриття саду.
Серед тих, хто був у музеї готовий показати королю і королеві генеральний план, був відомий архітектор лорд Фостер, який виграв тендер на проєктування постійного меморіалу покійної матері короля, пише express.
Королю показали портрет його матері у вигляді макета, що зображує Єлизавету II молодою жінкою трохи більше двадцяти років в одязі Ордену Підв’язки в перші роки її правління.
На виставці був представлений ще один портрет його батька, принца Філіпа, покійного герцога Единбурзького, приблизно того ж віку, у військово-морській формі та з руками за спиною.
Повномасштабні копії статуй, створені скульптором Мартіном Дженнінгсом, увійдуть до складу постійного меморіалу в Сент-Джеймському парку неподалік Букінгемського палацу.
У цьому районі також з’являться новий міст королеви Єлизавети зі скла та сталі, натхненний її весільною тіарою, сімейство садів зі звивистими доріжками, вітрова скульптура Співдружності роботи художниці Іньки Шонікаре та бюст королеви у віці 50–60 років роботи скульпторки Карен Ньюман на алеї Birdcage Walk.
Члени королівської родини зібралися у круглому читальному залі музею, щоб подивитися на масштабну модель парку, на якій зображені крихітні дерева, люди та нові об’єкти.
Меморіал — один із трьох проєктів, присвячених спадщині королеви, включно з новою благодійною організацією The Queen Elizabeth Trust та цифровим меморіалом, який пропонує громадськості поділитися своїми спогадами про монархиню на сайті Queenelizabeth.com, також запущеному сьогодні.
Пізніше члени королівської родини вирушать до Букінгемського палацу на спеціальний прийом, присвячений сторіччю від дня народження покійної королеви.
Нагадаємо, раніше король Чарльз III записав зворушливу посвяту своїй «дорогій мамі» на честь століття від дня її народження, сказавши, що багато в сучасному житті, ймовірно, «глибоко б її засмутило».