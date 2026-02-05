- Дата публікації
Король Чарльз і королева Камілла потрапили в незручну ситуацію на публіці
Сьогодні король Чарльз і королева Камілла відвідали Дедгем неподалік Колчестера.
Коли королівське подружжя, незважаючи на дощ, прогулювалося містом, тиснучи руки сотням людей, які зібралися їх привітати, невідомий чоловік вигукував запитання про скандал з Епштейном.
«Чарльзе! Чарльзе! — вигукнув він, знімаючи те, що відбувається, на мобільний телефон. — Чи має поліція розслідувати справу Ендрю?». Але король, який, сховавшись під парасолькою, намагався привітати якомога більше людей, схоже, не почув запитання і не відповів.
Незважаючи на інцидент, публіка загалом тепло вітала королівське подружжя. Люди розмахували британськими прапорами та вітали Чарльза й Каміллу, коли ті йшли головною вулицею, потискуючи людям руки.
Королева приїхала на захід у темно-синьому пальті, під яким виднілися синя сукня та високі чорні чоботи з замші. На пальті у Її Величності була пришпилена брошка у вигляді золотого банта. Також вона наділа шкіряні рукавички з хутряними манжетами і тримала в руках подаровані їй квіти.
Король Чарльз був у пальті верблюжого кольору, сірому костюмі і з червоною краваткою у принт.
Прибувши під дощем, король і королева зайшли до пабу The Sun Inn, щоб висловити свою підтримку місцевим закладам.
Нагадаємо, вчора королева Камілла відвідувала лондонську початкову школу Крайст-Черч, де їй також поставили запитання про реакцію королівської родини на розслідування справи Джеффрі Епштейна та його жертв.