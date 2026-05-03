Король Чарльз і королева Камілла представили новий, дуже особистий портрет
Король і королева опублікували нову фотографію, зроблену в президентській резиденції Блер-Гаус, на ознаменування завершення свого успішного державного візиту до США.
Фотографію, на якій королівське подружжя з любов'ю дивиться одне на одного, було зроблено у вітальні Джексон-паласа в Блер-Гаусі, офіційної гостьової резиденції президента, розташованої навпроти Білого дому, де вони проживали під час візиту.
У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах, вони написали: «Прощайте і дякуємо за теплий прийом і добру підтримку, яку ви надали нам під час нашого першого візиту до США як короля і королеви цього особливого ювілейного року».
«Ми залишаємо частинку себе (смайлик у вигляді серця) і забираємо частинку вашої із собою додому. До наступної зустрічі… Боже, благослови Америку».
Новий портрет супроводжувався другою фотографією панорами Мангеттена, на якій зображено Статую Свободи та підсвічений Емпайр-стейт-білдинг.
Нагадаємо, чотириденний державний візит Чарльза та Камілли до США завершився у четвер. Раніше ми показували, як проходила прощальна зустріч монархів із Трампами.