Король Чарльз і королева Камілла представили новий, дуже особистий портрет

Король Чарльз та королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї

Фотографію, на якій королівське подружжя з любов'ю дивиться одне на одного, було зроблено у вітальні Джексон-паласа в Блер-Гаусі, офіційної гостьової резиденції президента, розташованої навпроти Білого дому, де вони проживали під час візиту.

У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах, вони написали: «Прощайте і дякуємо за теплий прийом і добру підтримку, яку ви надали нам під час нашого першого візиту до США як короля і королеви цього особливого ювілейного року».

«Ми залишаємо частинку себе (смайлик у вигляді серця) і забираємо частинку вашої із собою додому. До наступної зустрічі… Боже, благослови Америку».

Новий портрет супроводжувався другою фотографією панорами Мангеттена, на якій зображено Статую Свободи та підсвічений Емпайр-стейт-білдинг.

Панорама Мангеттена / © Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, чотириденний державний візит Чарльза та Камілли до США завершився у четвер. Раніше ми показували, як проходила прощальна зустріч монархів із Трампами.

Королева Камілла і король Чарльз, президент Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

