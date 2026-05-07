Король Чарльз і королева Камілла сяяли на садовій вечірці у Букінгемському палаці

Королівська родина на садовій вечірці / © Associated Press

Лише за кілька днів після повернення з державного візиту до Сполучених Штатів та на Бермудські острови монарх влаштовує першу цього року садову вечірку у Букінгемському палаці, яка збіглася з річницею його коронації.

Король, який мав неймовірно елегантний вигляд в чорному костюмі, був присутній на заході разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, і двома молодшими братами та сестрами, принцесою Анною та принцом Едвардом. Серед присутніх членів королівської родини також були герцогиня Единбурзька, герцог та герцогиня Глостерські.

Королівська четвірка була помічена на сходах, після чого спустилася в сад, де поспілкувалася з гостями.

На вечірці у Букінгемському палаці віддали шану працівникам передової лінії по всій Великій Британії, чи то волонтери, співробітники екстрених служб чи учасники благодійних акцій.

Король Чарльз, принцеса Анна, королева Камілла та принц Едвард / © Associated Press

Монарх був одягнений у фрак, жилет, сорочку та штани, королева Камілла одягла ніжно-блакитну сукню Fiona Сlare, капелюх від Philip Treacy з квіткою та взула туфлі від Chanel. А також доповнила образ золотою підвіскою з пластиною з ініціалами п'ятьох її онуків та брошкою з діамантами та блакитним камінням. Королева була в рукавичках, в руках тримала парасольку-тростину та клатч Launer.

Король Чарльз, принцеса Анна, королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, у день річниці коронації короля його сестра принцеса Анна також відвідала святкові заходи у Лондоні.

