Король Чарльз і королева Камілла вирушили на відпочинок після насиченого туру: де проводить канікули монарше подружжя

Повідомляється, що зараз король Чарльз і королева Камілла насолоджуються спавідпочинком в Індії, куди вирушили дорогою до Великої Британії зі свого 10-денного туру Австралією та Самоа.

Представник Букінгемського палацу підтвердив, що Їхні Величності здійснили коротку приватну зупинку в Індії, щоб полегшити собі довгу подорож назад з Самоа, і повернуться до Великої Британії в середу.

Королівське подружжя забронювало номер у Soukya — ексклюзивному курорті в Бангалорі вартістю 3000 фунтів стерлінгів (3800 доларів) на тиждень.

Видання Hello! з посиланням на Daily Mail повідомило, що під час свого перебування Чарльз і Камілла "починали ранок із занять йогою, потім відбувався сніданок і омолоджуючі процедури, а потім здоровий вегетаріанський обід. Після обіду слідував сеанс медитації, далі вечеря та відбій о 9 годині вечора" .

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Курортом, який неодноразово відвідували члени королівської родини, керує доктор Ісак Матаї, який раніше зазначав, що члени королівської родини "найменш вимогливі з його гостей".

"Вона не пропускає жодного заняття ранковою йогою і сумлінно відвідує всі процедури, які ми для неї організуємо", додавши, що Камілла і король Чарльз "люблять їжу настільки, що готові привезти своїх королівських кухарів до Індії для їх навчання — і неодноразово висловлювали своє бажання зробити це", — розповів пан Ісак виданню The Independent.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Чи заплановано у Камілли та Чарльза якісь заходи в Лондоні цього тижня не повідомляється.

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