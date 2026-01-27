Король Чарльз і королева Камілла влаштували прийом у палаці на згадку про жертв Голокосту

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту припадає щорічно на 27 січня, річницю звільнення концтабору Освенцім-Біркенау. З цього приводу монарх та його дружина запросили гостей до палацу, де запалили свічки пам’яті всіх, хто загинув під час тієї страшної трагедії.

Королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Королева Камілла з’явилася на заході у стриманій темно-синій сукні без рукавів та чорній блузці під нею, на грудях у неї була блискуча брошка у вигляді серця, а на шиї тонкий золотий ланцюжок. Мінімум прикрас, трохи макіяжу та зачіска завершували королівський образ.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз одягнув темно-синій картатий костюм, білу сорочку в тонку смужку та блакитну краватку в принт. Монарх любить яскраві та незвичайні краватки, які часто стають родзинкою його образів.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Минулого року, нагадаємо, у 80-ту річницю Голокосту, король Чарльз відвідав Польщу, де побував на службі, присвяченій звільненню Освенціма-Біркенау, ставши першим британським монархом, який відвідав місце колишнього концтабору. Камілла тоді не склала йому компанії, вона приїхала до фонду Анни Франк і запалила свічку на згадку про жертв Голокосту.