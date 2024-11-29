Король Чарльз і королева Камілла: який вигляд мало монарше подружжя в молодості, коли їхній роман тільки почався

Камілла Шанд та принц Уельський Чарльз познайомилися у 70-х і між ними вже тоді розпочалися романтичні стосунки.

Це фото було зроблено папараці 1972 року, коли 25-річна Камілла Шанд та 24-річний принц Уельський відпочивали після матчу з поло, в якому спадкоємець трону брат участь.

Камілла одягнена в квітчасту сукню та синє пальто, а її зачіска не особливо відрізняється від тієї, яку Її Величність носить сьогодні. Її темно-русяве волосся пофарбоване білими пасмами. Вона зазнімкована спершись на капот автомобіля. Чарльз одягнений у форму для гри у поло.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Незабаром після цього королева Єлизавета II відправила Чарльза служити на флот, оскільки одружитися з цією жінкою для спадкоємця британського престолу вважалося неприйнятним. А потім Камілла повідомила принцу в листі, що виходить заміж за Ендрю Паркер-Боулза. Яким було їхнє весілля і чому наречена залишилася без каблучки, ми розповідали раніше.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Через сім років після цього Каміллу Паркер-Боулз знову зазнімкували з принцом Уельським на поло, надворі був 1979 рік. Це було за рік до одруження Чарльза з Діаною Спенсер.

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