Король Чарльз і королева Камілла запросили нового прем'єр-міністра та його родину на вікенд до Балморала

Король Чарльз та королева Камілла за старою традицією проведуть літні канікули у Балморалі, як це любила робити і королева Єлизавета II.

Цього року Їхні Величності вітатимуть у своїй шотландській резиденції нових гостей, а саме нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та його дружину леді Вікторію Стармер. Король пішов за традицією своєї покійної матері і запросив прем'єр-міністра приєднатися до нього в його заміській резиденції в Абердінширі.

Кір Стармер та Вікторія Стармер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, після загальних виборів у Великій Британії лідер лейбористів Кір Стармер став новим прем'єр-міністром, а король офіційно призначив його на цю посаду під час аудієнції в Букінгемському палаці минулої п'ятниці.

Кір Стармер і король Чарльз III у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Зазначимо, що експрем'єр-міністр Ріші Сунак та його дружину Акшата Мурті також було запрошено до Балморала минулого літа.

На літніх канікулах до монарха зазвичай приєднуються члени його сім'ї.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз відчиняє для відвідувачів двері замку Балморал від 1 липня по 4 серпня. Але коли там буде королівська родина екскурсії проводити не будуть.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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