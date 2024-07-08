Король Чарльз і королева Камілла запросили нового прем'єр-міністра та його родину на вікенд до Балморала

Король Чарльз та королева Камілла за старою традицією проведуть літні канікули у Балморалі, як це любила робити і королева Єлизавета II.
Цього року Їхні Величності вітатимуть у своїй шотландській резиденції нових гостей, а саме нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та його дружину леді Вікторію Стармер. Король пішов за традицією своєї покійної матері і запросив прем'єр-міністра приєднатися до нього в його заміській резиденції в Абердінширі.
Нагадаємо, після загальних виборів у Великій Британії лідер лейбористів Кір Стармер став новим прем'єр-міністром, а король офіційно призначив його на цю посаду під час аудієнції в Букінгемському палаці минулої п'ятниці.
Зазначимо, що експрем'єр-міністр Ріші Сунак та його дружину Акшата Мурті також було запрошено до Балморала минулого літа.
На літніх канікулах до монарха зазвичай приєднуються члени його сім'ї.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз відчиняє для відвідувачів двері замку Балморал від 1 липня по 4 серпня. Але коли там буде королівська родина екскурсії проводити не будуть.
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