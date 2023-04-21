Король Чарльз і королева Камілла зроблять свій внесок у конкурс "Євробачення-2023"

Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз та королева Камілла наступного тижня відвідають Liverpool Arena, де продемонструють, якою буде сцена пісенного конкурсу "Євробачення 2023" цього року.

Публіка вперше побачить декорації, створені організаторами для цьогорічного конкурсу, який проведуть у Ліверпулі від імені України. А королівське подружжя зустрінеться з командою декораторів, які займаються оформленням сцени.

Kalush Orchestra

2022 року в італійському Турині на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra. Але через повномасштабне вторгнення РФ безпечно провести конкурс цієї весни в Україні неможливо.

Європейська мовна спілка вирішила провести пісенний конкурс "Євробачення-2023" у Великій Британії — країні, яка посіла друге місце на конкурсі 2022 року. Україна матиме статус автофіналіста — країни, яка автоматично проходить до фіналу, а конкурс проводитиметься від її імені. Ведучими конкурсу стануть українська співачка Юлія Саніна, британська акторка Гана Веддінгхем, співачка Аліша Діксон та ірландський телеведучий Грем Нортон, пише ВВС.

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Окрім демонстрацій декорацій король Чарльз та королева Камілла зустрінуться з ведучими шоу та співачкою Мей Мюллер, яка представляє цього року Велику Британію.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Фінал конкурсу відбудеться 13 травня. Україну цього року на конкурсі представлятиме гурт Tvorchi, у фіналі вони виступатимуть під номером 19.

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