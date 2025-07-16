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Король Чарльз і принц Гаррі готуються до особистої зустрічі: стали відомі подробиці
Принц Гаррі та король Чарльз планують провести зустріч уперше за вісімнадцять місяців.
Нещодавно помічники принца Гаррі та короля Чарльза зустрілися, щоб обговорити шляхи вирішення проблем після багатьох років напруженості у стосунках між герцогом Сассекським та королівською родиною.
Повідомляється, що ці переговори між командами принца Гаррі і короля Чарльза, які отримали назву «мирний саміт», відкрили можливість особистої зустрічі батька та сина вперше за багато місяців.
Принц Гаррі має повернутися до Великої Британії у вересні на щорічну церемонію вручення премії Wellchild Awards у Лондоні, благодійної організації, яку він підтримує вже 17 років. Є надія, що він зможе зустрітися з батьком після повернення на батьківщину, пише express.co.uk.
Нагадаємо, Гаррі бачився з батьком у лютому минулого року, коли стало відомо про діагноз короля, пов’язаний із раком. Вони зустрілися на півгодини у Кларенс-гаусі, перш ніж герцог вилетів назад до США. Це була їхня остання зустріч, і, як відомо, від того часу вони майже не розмовляли.