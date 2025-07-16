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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз і принц Гаррі готуються до особистої зустрічі: стали відомі подробиці

Принц Гаррі та король Чарльз планують провести зустріч уперше за вісімнадцять місяців.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та принц Гаррі

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Нещодавно помічники принца Гаррі та короля Чарльза зустрілися, щоб обговорити шляхи вирішення проблем після багатьох років напруженості у стосунках між герцогом Сассекським та королівською родиною.

Повідомляється, що ці переговори між командами принца Гаррі і короля Чарльза, які отримали назву «мирний саміт», відкрили можливість особистої зустрічі батька та сина вперше за багато місяців.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі має повернутися до Великої Британії у вересні на щорічну церемонію вручення премії Wellchild Awards у Лондоні, благодійної організації, яку він підтримує вже 17 років. Є надія, що він зможе зустрітися з батьком після повернення на батьківщину, пише express.co.uk.

Нагадаємо, Гаррі бачився з батьком у лютому минулого року, коли стало відомо про діагноз короля, пов’язаний із раком. Вони зустрілися на півгодини у Кларенс-гаусі, перш ніж герцог вилетів назад до США. Це була їхня остання зустріч, і, як відомо, від того часу вони майже не розмовляли.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

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