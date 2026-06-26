Король Чарльз і принц Вільям вперше в історії британської монархії розкрили свої доходи і податки

Принц Вільям і король Чарльз / © Associated Press

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Від моменту сходження на престол після смерті королеви Єлизавети II 2022 року він заплатив понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів податків. Це рішення було ухвалено з ініціативи самого монарха з метою підвищення прозорості фінансів, які все частіше привертають увагу громадськості.

Його син принц Вільям також вперше розкрив, скільки він заплатив британським податковим органам від моменту наслідування герцогства Корнуолл, одного з найбільших джерел приватного прибутку корони, пише vanitatis.

Король Чарльз та принц Вільям / © Associated Press

Спадкоємець заплатив понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів податків від моменту прийняття титулу принца Уельського, тоді як прибуток від історичного герцогства, що оцінюється приблизно 1 мільярд фунтів стерлінгів, продовжує фінансувати як його офіційні обов'язки, так і особисті витрати.

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"Принц усвідомлює інтерес, який викликають ці угоди, та важливість належної прозорості", - пояснив його особистий секретар Іан Патрік. Звіти герцогства Корнуолл також дають точніше уявлення про управління статками принца Вільяма.

Хоча спадкоємець продовжує добровільно сплачувати максимальну ставку прибуткового податку зі свого чистого доходу після вирахування офіційних витрат, його команда поки що не розкрила точну суму цих витрат. У той же час він запустив план перетворення герцогства, зобов'язавшись продати 20% своєї власності протягом наступного десятиліття і спрямувати отримані кошти на проєкти сталого розвитку та житлове будівництво для місцевих громад.

Принц Вільям / © Associated Press

Серед найбільш неймовірних деталей — те, що король Чарльз III продовжує платити своєму синові орендну плату за маєток Гайгроув у Глостерширі, який він так цінує, щорічна орендна плата перевищує 500 000 фунтів стерлінгів. Звіти також показують, що Вільям вирішив реінвестувати 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, отриманих від здачі в оренду колишньої в'язниці Дартмур, назад у місцеву спільноту після скандалу, пов'язаного із її закриттям.

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