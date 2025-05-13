ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз і принцеса Анна з’явилися на параді в Віндзорському замку

Король Чарльз був присутній на урочистому параді, що відбувся на території замку у Віндзорі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна та король Чарльз III

Принцеса Анна та король Чарльз III / © Associated Press

Монарх та його сестра взяли участь у параді на презентації Нових штандартів у Віндзорському замку у понеділок. На цьому заході королівської кінної гвардії вручають нові штандарти — різновид прапора, який використовується у церемоніальних цілях.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна / © Associated Press

На заході були представлені нові штандарти — великі церемоніальні прапори — Лейб-гвардії та Blues and Royals, які є двома найстаршими полками в британській армії.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Церемоніальний захід наповнений пишнотою, з оркестром Королівської кавалерії, поспішними ескадронами та кінними військами, розташованими у чотирикутнику замку, звідки відкривається краєвид на Довгу алею вниз Великим Віндзорським парком. У центрі параду срібні литаври з новими прапорами Союзу, що на них розміщені. На параді пронесли прапори монарха, пише express.co.uk.

Король Чарльз присутній на церемонії як головнокомандувач Королівської кінної гвардії, а королівська принцеса Анна, як полковник Blues and Royals.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Нагадаємо, днями принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тім Лоуренс побували з візитом у бейлівік Гернсі, куди приїжджали, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Бейлівіка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie