Король Чарльз і принцеса Анна з’явилися на параді в Віндзорському замку

Принцеса Анна та король Чарльз III / © Associated Press

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Монарх та його сестра взяли участь у параді на презентації Нових штандартів у Віндзорському замку у понеділок. На цьому заході королівської кінної гвардії вручають нові штандарти — різновид прапора, який використовується у церемоніальних цілях.

Принцеса Анна / © Associated Press

На заході були представлені нові штандарти — великі церемоніальні прапори — Лейб-гвардії та Blues and Royals, які є двома найстаршими полками в британській армії.

Король Чарльз III / © Associated Press

Церемоніальний захід наповнений пишнотою, з оркестром Королівської кавалерії, поспішними ескадронами та кінними військами, розташованими у чотирикутнику замку, звідки відкривається краєвид на Довгу алею вниз Великим Віндзорським парком. У центрі параду срібні литаври з новими прапорами Союзу, що на них розміщені. На параді пронесли прапори монарха, пише express.co.uk.

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Король Чарльз присутній на церемонії як головнокомандувач Королівської кінної гвардії, а королівська принцеса Анна, як полковник Blues and Royals.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Нагадаємо, днями принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тім Лоуренс побували з візитом у бейлівік Гернсі, куди приїжджали, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Бейлівіка.