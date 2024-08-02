Король Чарльз ігнорує дзвінки сина Гаррі: названа причина

Король Чарльз і його молодший син принц Гаррі наскільки віддалилися одне від одного, що важко собі уявити, що має статися, щоб вони помирилися.

У новому звіті журналу People повідомляється, що зараз ступінь відчуження між принцом Гаррі та королем Чарльзом неймовірно глибокий. Вони не бачилися з лютого, коли Гаррі здійснив швидкоплинний візит до Великої Британії, щоб побачитися з батьком після того, як король заявив про свій діагноз раку. І незважаючи на позитивну зустріч між ними, їхні стосунки та спілкування з того часу погіршилися.

"Його дзвінки залишаються без відповіді. Він намагався зв'язатися з королем щодо його здоров'я, але ці дзвінки також залишаються без відповіді", — розповів друг принца Гаррі журналістам.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нещодавно повідомлялося, що принц Гаррі збирається до Британії найближчим часом, але, поки немає інформації, чи отримав він запрошення до Балморалу – шотландського приватного маєтку королівської родини, де монарх проведе решту літа.

Зараз, нагадаємо, король Чарльз перебуває у замку Мей.

Під час нещодавнього візиту Гаррі до Лондона (у травні герцог приїжджав на ювілей "Ігор Нескорених") король Чарльз не знайшов у своєму щільному графіку часу для того, щоб побачитися із сином. Ходили також чутки, що це королева Камілла була проти їхньої зустрічі, нібито через те, що вона переймається здоров'ям чоловіка, який лікується від раку і не хоче, щоб він турбувався.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: