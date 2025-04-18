Король Чарльз ігнорує дзвінки сина Гаррі: стала відома причина

Король Чарльз та принц Гаррі / © Getty Images

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Гаррі приїжджав до Лондона, щоб бути присутнім на судових засіданнях предметом яким стала безпека його сім’ї у Великій Британії та поліцейська охорона, яка на думку принца Гаррі має фінансуватися платниками податків.

Кажуть, що монарх тримається на відстані від молодшого сина і не відповідає на його листи та дзвінки, оскільки не має наміру втягуватися в дискусії про безпеку, вважають джерела, близькі до нього.

Принц Гаррі та король Чарльз / © Associated Press

Поки Гаррі був у Великій Британії, він не зустрівся з королем до того, як його батько вирушив з державним візитом до Італії, а натомість полетів до України, перш ніж повернутися додому. Також повідомлялося, що Гаррі, який живе в Америці від 2020 року, не був у курсі поточного стану свого батька чи прогнозу щодо його раку, пише People.

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Принц Гаррі у Лондоні / © Associated Press

Джерела близькі до сім'ї стверджують, що стосунки Чарльза з молодшим сином дуже віддалені. Зазначимо, вважається, що востаннє Гаррі бачив свого батька, коли герцог прилетів до Великої Британії одразу після того, як стало відомо про рак короля, і провів з ним коротку зустріч, перш ніж їхні шляхи розійшлися. Тоді королева Камілла була роздратована через таке спонтанне рішення принца Гаррі прилетіти до Чарльза.