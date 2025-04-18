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Король Чарльз ігнорує дзвінки сина Гаррі: стала відома причина
Нещодавно принц Гаррі відвідав Велику Британію, але зустріч із батьком королем Чарльзом III не відбулася.
Гаррі приїжджав до Лондона, щоб бути присутнім на судових засіданнях предметом яким стала безпека його сім’ї у Великій Британії та поліцейська охорона, яка на думку принца Гаррі має фінансуватися платниками податків.
Кажуть, що монарх тримається на відстані від молодшого сина і не відповідає на його листи та дзвінки, оскільки не має наміру втягуватися в дискусії про безпеку, вважають джерела, близькі до нього.
Поки Гаррі був у Великій Британії, він не зустрівся з королем до того, як його батько вирушив з державним візитом до Італії, а натомість полетів до України, перш ніж повернутися додому. Також повідомлялося, що Гаррі, який живе в Америці від 2020 року, не був у курсі поточного стану свого батька чи прогнозу щодо його раку, пише People.
Джерела близькі до сім'ї стверджують, що стосунки Чарльза з молодшим сином дуже віддалені. Зазначимо, вважається, що востаннє Гаррі бачив свого батька, коли герцог прилетів до Великої Британії одразу після того, як стало відомо про рак короля, і провів з ним коротку зустріч, перш ніж їхні шляхи розійшлися. Тоді королева Камілла була роздратована через таке спонтанне рішення принца Гаррі прилетіти до Чарльза.