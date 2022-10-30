Король Чарльз II заробив мільйон на продажі улюбленців королеви Єлизавети II

Раніше ми розповідали, що король Чарльз III позбавляється улюбленців королеви Єлизавети II, тобто просто продає скакунів. І ось стало відомо, що на продажу 14 улюблених скакових коней королеви Чарльз заробив 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Як пише Daily Mail, Його Величність продав більше третини скакових коней своєї матері, які він успадкував після її смерті на знаменитому жовтневому розпродажі Tattersalls у Ньюмаркеті, Саффолк, раніше цього тижня.

Королівські скакові коні принесли йому в середньому 76 821 фунт стерлінгів кожен — загалом 1 075 500 фунтів стерлінгів, а перший кінь Чарльза, який виграв перегони Just Fine, був проданий за 300 000 фунтів стерлінгів.

Just Fine здобув захопливу перемогу в Лестері на початку цього місяця і першу перемогу після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня. Скакун став одним із чотирьох колишніх коней королеви, проданих за шестизначну суму.

Ходять також чутки, що Чарльз III можливо планує згорнути або, принаймні, скоротити масштаби королівських кінних змагань. Хоча нещодавно його дружина Камілла відвідувала Аскот, де святкували День британських чемпіонів QIPCO. І повідомлялося, що королева-консорт планує взяти на себе обов'язки покійної королеви Єлизавети II і відвідувати кінні перегони в Аскоті, як це завжди робила монархиня.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева зазвичай продавала близько семи коней на рік, тому продажі цього місяця значно збільшилися. Виступаючи перед аукціоном, представник Tattersall Джиммі Джордж заперечував, що продаж 14 коней був чимось надзвичайним.

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