Король Чарльз III був зворушений підтримкою: у палаці показали, як монарх читає листівки з добрими побажаннями

У січні 2024 року Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз III хворий на рак. Від того часу шанувальники монарха відправили йому безліч листів та листівок із добрими побажаннями.

Співробітники палацу, розбираючи листи, відібрали деякі особливо зворушливі і склали їх у червону валізу з документами, яку щодня відправляють Чарльзу для роботи.

У Instagram поділилися роликом, як збиралася ця валіза і показали, як король читає листівки.

"Від того часу, як було оголошено про діагноз раку у короля, Його Величність отримав тисячі повідомлень підтримки та добрих побажань з усього світу. Відтоді король мав можливість прочитати велику добірку цих листів. Дякуючи всім, хто написав.

"Усі ті, хто постраждав від раку, знатимуть, що такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням", — сказав Чарльз, повідомляється в підписі під роликом палацу.

Нагадаємо, раніше цього тижня під час зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, король Чарльз сказав, що був зворушений підтримкою людей.

Король Чарльз та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

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