Король Чарльз III готує звернення до нації: яка причина

Король Чарльз III / © Associated Press

Реклама

Очікується, що король скаже проникливу промову, присвячену її життю, спадщині та відданості обов'язку.

Також у Букінгемському палаці відбудеться спеціальний прийом для десятків гостей, організований королем Чарльзом та королевою Каміллою. Кажуть, що Чарльз витратив чимало часу на складання списку запрошених на прийом, віддаючи пріоритет представникам організацій та благодійних фондів, з якими мати підтримувала тісні зв'язки.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Як пише Daily Mail, Чарльз написав особисті міркування про те, що він вважає найбільшими здобутками своєї матері. Це супроводжуватиметься зворушливим відеорядом із пронизливих моментів її життя, який буде показано на екрані.

Реклама

Очікується, що відео включатиме кадри служби королеви під час Другої світової війни у Допоміжній територіальній службі, спогади про королівські поїздки по світу та обов'язки на батьківщині, а також моменти зі святкування її платинового ювілею 2022 року.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Старші члени королівської сім'ї приєднаються до короля та королеви в Букінгемському палаці на прийомі. Також відбудеться низка заходів, щоб дати країні можливість поміркувати про правління королеви. У Сент-Джеймському парку в Лондоні буде відкрито національний пам'ятник Єлизаветі.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Нагадаємо, тиждень тому у Лондоні відкрили унікальну виставку до 100-річчя королеви Єлизавети ІІ.