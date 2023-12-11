Король Чарльз III ніколи не позбавить Гаррі та Меган титулів: названа причина

Принц Гаррі – молодший син короля Чарльза та його першої дружини – принцеси Діани. Від того часу, як він виїхав з Британії до США, їхні стосунки з батьком сильно зіпсувалися.
Особливо засмучений Чарльз був після виходу мемуарів Гаррі, де принц розкрив усі подробиці періоду його дорослішання в королівській родині.
Королю неодноразово пропонували позбавити принца Гаррі та Меган Маркл титулів через їхню поведінку після виходу з королівської родини. Але експерти впевнені, що Чарльз ніколи не зробить цього, тому що не хоче принижувати свого сина.
Королівська експертка Ребекка Інгліш наполягає на тому, що Чарльз навряд чи вибере такий варіант, а її джерела стверджують, що він ніколи його не розглядатиме, пише express.
"Титули їм подарувала королева Єлизавета II і з поваги, він цього не зробить. Чарльз не хоче повністю "знищувати" свого сина і вважає, що це матиме вигляд наче покарання", — каже Ребекка.
Нагадаємо, цього року король Чарльз III також дав титули принца та принцеси дітям Гаррі та Меган – Арчі та Лілібет.
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