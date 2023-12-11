Король Чарльз III ніколи не позбавить Гаррі та Меган титулів: названа причина

Принц Гаррі – молодший син короля Чарльза та його першої дружини – принцеси Діани. Від того часу, як він виїхав з Британії до США, їхні стосунки з батьком сильно зіпсувалися.

Особливо засмучений Чарльз був після виходу мемуарів Гаррі, де принц розкрив усі подробиці періоду його дорослішання в королівській родині.

Королю неодноразово пропонували позбавити принца Гаррі та Меган Маркл титулів через їхню поведінку після виходу з королівської родини. Але експерти впевнені, що Чарльз ніколи не зробить цього, тому що не хоче принижувати свого сина.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королівська експертка Ребекка Інгліш наполягає на тому, що Чарльз навряд чи вибере такий варіант, а її джерела стверджують, що він ніколи його не розглядатиме, пише express.

"Титули їм подарувала королева Єлизавета II і з поваги, він цього не зробить. Чарльз не хоче повністю "знищувати" свого сина і вважає, що це матиме вигляд наче покарання", — каже Ребекка.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього року король Чарльз III також дав титули принца та принцеси дітям Гаррі та Меган – Арчі та Лілібет.

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