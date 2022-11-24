Король Чарльз III підкреслив інтер'єр у Кларенс-хаусі особливими фотографіями

Король Чарльз III додає індивідуальності до декору свого будинку. Живе Його Величність разом із королевою-консортом Каміллою у Кларенс-хаусі.

Днями король Чарльз III провів зустріч із королем Іспанії Філіпом VI у Кларенс-хаусі. Шанувальники звернули увагу на інтер'єр кімнати, в якій зустрічалися два королі.

Король Чарльз виставив два сентиментальні сімейні портрети в Ранковій кімнаті, де проходила зустріч з королем Філіппом VI.

На задньому плані видно, що на столі зліва стоїть чорно-біла фотографія, на якій були зображені молоді королева Єлизавета та принцеса Маргарет. А праворуч на столі стоїть ще один особливий портрет: король Чарльз тримає свого онука принца Джорджа (старшого сина Кейт та Вільяма) на руках у день його хрестин у жовтні 2013 року.

Король Чарльз III та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 9-річний принц Джордж посідає друге місце в лінії наслідування престолу після свого батька принца Вільяма, який стане наступним королем Англії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як після смерті королеви Єлизавети II має вигляд черга на британський престол.

Принц Джордж з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

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