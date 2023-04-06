Король Чарльз III порушив королівську традицію заради онука

Вчора стало відомо, що на коронації короля Чарльза та королеви Камілли одну з почесних ролей зіграє онук та спадкоємець монарха – принц Джордж Уельський.

9-річний Джордж – старший син принца та принцеси Уельських – буде одним із пажів короля Чарльза III. Зазвичай ця роль на коронації належить не члену королівської сім'ї і тим паче не одному із спадкоємців, а дітям друзів короля (чи королеви) із дворянства. Але Чарльз вирішив порушити традицію і, взявши до уваги побажання свого сина принца Вільяма, вирішив, що саме Джордж стане його головним пажом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Відомо, що пажі нестимуть довгі шлейфи церемоніальних мантій короля та королеви-консорта і стануть частиною процесії через неф Вестмінстерського абатства.

Згідно з традицією, пажі носять червоний сюртук із золотою обробкою поверх білого атласного жилета, бриджі та панчохи, білі рукавички, чорні туфлі з пряжками, мереживну краватку та рюші. З нетерпінням чекаємо на 6 травня, щоб побачити Джорджа у цьому одязі.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Зазначимо, що молодші діти Кейт та Вільяма Уельських також візьмуть участь у церемонії коронації. А ось чи приїдуть Меган і Гаррі і чи візьмуть із собою дітей, поки що залишається загадкою. Нагадаємо, цього дня 6 травня їхньому сину Арчі має виповниться 4 роки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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