Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Король Чарльз III позбавляється улюбленців королеви Єлизавети II

Дата публікації
Перегляди
2636
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Король Чарльз III позбавляється улюбленців королеви Єлизавети II

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Стало відомо, що монарх вирішив продати 14 скакових коней, успадкованих від матері Єлизавети II, яких вона так любила.

Король Чарльз III успадкував талановитих скакових коней після смерті своєї матері 8 вересня 2022 року. Повідомляється, що король вирішив скоротити поголів'я королівської худоби та продаватиме коней на аукціоні Tattersalls у Ньюмаркеті, пише видання Hello!

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"У цьому немає нічого незвичайного. Щороку вони продавали коней", — сказав ВВС представник Tattersalls Джиммі Джордж. "У королеви були свої племінні кобили, вона розводила їх і продавала. Їх усіх не залишиш. Щороку власники продають акції. Його Величність просто робить те, що роблять власники", - додав він.

Відомо, що серед 14 коней, виставлених на торги, Love Affairs — останній переможець королеви перед її смертю — і Just Fine, перший переможець Чарльза в Лестері 4 жовтня.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що король Чарльз уважно стежить за спортом, саме його покійна мати Єлизавета продемонструвала непохитну пристрасть до кінних перегонів. Монархиня вперше сіла у сідло у віці трьох років і їздила верхи аж до 90 років.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація