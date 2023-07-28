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Король Чарльз III продовжить ще одну традицію покійної королеви Єлизавети II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Король Чарльз III продовжить ще одну традицію покійної королеви Єлизавети II

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Наступного місяця монарх разом із дружиною вирушить на літній відпочинок до замку Балморал. Місце, яке так любила його мати, королева Єлизавета ІІ, яка померла там 8 вересня 2022 року.

Стало відомо, що Чарльз збирається запросити прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та його родину до Балморала на особливий літній відпочинок. Очікується, що прем'єр-міністр здійснить свій перший візит до шотландського маєтку наступного місяця, пише express.

Король Чарльз III та Ріші Сунак / © Associated Press
Король Чарльз III та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Покійна королева Єлизавета зазвичай вирушала до своєї шотландської гавані зі своєю родиною в липні і надсилала запрошення прем'єр-міністру на той час, і очікується, що її син – король Чарльз – продовжить цю традицію.

Передбачається, що король попрямує до королівської резиденції після 16 серпня, коли маєток закриється для публіки, і залишиться там протягом усього вересня. Туди ж приїдуть по черзі й численні члени його великої родини, щоб провести літо усім разом.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Ріші Сунак, ймовірно, запрошення прийме, хоча офіційного підтвердження наразі немає. 43-річний прем'єр-міністр має двох доньок, Крішну та Анушку, від його дружини Акшати Мурті.

Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / © Associated Press
Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Associated Press

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