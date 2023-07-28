Король Чарльз III продовжить ще одну традицію покійної королеви Єлизавети II

Наступного місяця монарх разом із дружиною вирушить на літній відпочинок до замку Балморал. Місце, яке так любила його мати, королева Єлизавета ІІ, яка померла там 8 вересня 2022 року.

Стало відомо, що Чарльз збирається запросити прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та його родину до Балморала на особливий літній відпочинок. Очікується, що прем'єр-міністр здійснить свій перший візит до шотландського маєтку наступного місяця, пише express.

Король Чарльз III та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Покійна королева Єлизавета зазвичай вирушала до своєї шотландської гавані зі своєю родиною в липні і надсилала запрошення прем'єр-міністру на той час, і очікується, що її син – король Чарльз – продовжить цю традицію.

Передбачається, що король попрямує до королівської резиденції після 16 серпня, коли маєток закриється для публіки, і залишиться там протягом усього вересня. Туди ж приїдуть по черзі й численні члени його великої родини, щоб провести літо усім разом.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Ріші Сунак, ймовірно, запрошення прийме, хоча офіційного підтвердження наразі немає. 43-річний прем'єр-міністр має двох доньок, Крішну та Анушку, від його дружини Акшати Мурті.

Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Associated Press

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