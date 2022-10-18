Король Чарльз III та королева Камілла не житимуть у Букінгемському палаці: названо причину

Новий король Чарльз III продовжує жити з королевою Каміллою в Краленс-хаусі і не поспішає переїжджати до Букінгемського палацу, який вважався офіційно резиденцією британських монархів починаючи від 1837 року.
З'явилася нова інформація щодо переїзду короля Чарльза ІІІ, чия коронація запланована на 6 травня 2023 року.
Згідно з повідомленнями express, король не зможе переїхати до Букінгемського палацу протягом п'яти років через ремонтні роботи, на які потрібно 370 мільйонів фунтів стерлінгів. І знадобиться на це цілих п'ять років.
Поки що король і королева планують жити в Кларенс-хаусі (де живуть від 2003 року і де раніше жила королева-мати Єлизавета) три дні на тиждень, два дні на тиждень проводити у Віндзорському замку, а на вихідні їхати до Сандрінгема.
Ось що говорить джерело: "Реконструкція Букінгемського палацу сильно відстає від графіка, але монарх повинен жити в Букінгемському палаці. Це серце монархії в Лондоні, інакше він ризикує стати просто пам'яткою".
Букінгемський палац є офіційною резиденцією британських монархів від 1837 року. У ньому є 775 кімнат, зокрема 19 парадних, 52 королівських та гостьових спальні, 188 спалень для персоналу, 92 кабінети та 78 ванних кімнат. І хоча він використовується для офіційних заходів та прийомів, які проводяться королем, парадні зали відкриті для відвідувачів щоліта.
Відомо, що реконструкція Букінгемського палацу має бути завершена 2027 року. Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців Чарльза III, які дісталися йому у спадок від королеви Єлизавети II.
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