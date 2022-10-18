Король Чарльз III та королева Камілла не житимуть у Букінгемському палаці: названо причину

Новий король Чарльз III продовжує жити з королевою Каміллою в Краленс-хаусі і не поспішає переїжджати до Букінгемського палацу, який вважався офіційно резиденцією британських монархів починаючи від 1837 року.

З'явилася нова інформація щодо переїзду короля Чарльза ІІІ, чия коронація запланована на 6 травня 2023 року.

Згідно з повідомленнями express, король не зможе переїхати до Букінгемського палацу протягом п'яти років через ремонтні роботи, на які потрібно 370 мільйонів фунтів стерлінгів. І знадобиться на це цілих п'ять років.

Поки що король і королева планують жити в Кларенс-хаусі (де живуть від 2003 року і де раніше жила королева-мати Єлизавета) три дні на тиждень, два дні на тиждень проводити у Віндзорському замку, а на вихідні їхати до Сандрінгема.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ось що говорить джерело: "Реконструкція Букінгемського палацу сильно відстає від графіка, але монарх повинен жити в Букінгемському палаці. Це серце монархії в Лондоні, інакше він ризикує стати просто пам'яткою".

Букінгемський палац є офіційною резиденцією британських монархів від 1837 року. У ньому є 775 кімнат, зокрема 19 парадних, 52 королівських та гостьових спальні, 188 спалень для персоналу, 92 кабінети та 78 ванних кімнат. І хоча він використовується для офіційних заходів та прийомів, які проводяться королем, парадні зали відкриті для відвідувачів щоліта.

Букінгемський палац / Фото: Associated Press

Відомо, що реконструкція Букінгемського палацу має бути завершена 2027 року. Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців Чарльза III, які дісталися йому у спадок від королеви Єлизавети II.

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