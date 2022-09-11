Король Чарльз III та королева Камілла прийшли подивитися на квіти, які піддані принесли на честь Єлизавети II

У четвер, 8 вересня, померла 96-річна королева Великої Британії Єлизавета II. Померла Її Величність у своїй шотландській резиденції в оточенні рідних та близьких. Новим королем країни став старший син королеви.

Наступного дня після трагічних новин король Чарльз III та його дружина Камілла, королева-консорт, прибули до Букінгемського палацу, щоб подивитися на квіти та записки, які британці принесли на честь королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Король і королева йшли поруч, а також підходили до публіки, щоб подякувати та потиснути руку.

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

10 вересня Чарльз III і Камілла вирушили до тронного залу Сент-Джеймського палацу, де спадкоємця престолу на історичній церемонії проголосили новим королем Великої Британії.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Також того дня подивитися на квіти та записки королеві прийшли її онуки – принци Вільям та Гаррі, а також їхні дружини Кейт та Меган. Подружжя Уельських та Сассекських пройшлися разом уздовж воріт Віндзорського замку, забувши всі колишні образи.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

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