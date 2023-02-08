Король Чарльз III та його дружина Камілла випустили емоційне повідомлення

Король Чарльз III висловив слова підтримки президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану та турецькому народу після землетрусів, які сталися там 6-7 лютого і внаслідок яких загинуло та було травмовано дуже багато людей.

Глави держав з усього світу виступили із посланнями підтримки. Не залишився осторонь і король Великої Британії.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Ми з дружиною були вражені і глибоко засмучені звісткою про руйнівні землетруси на південному сході Туреччини. Я можу тільки уявити масштаби страждань і втрат внаслідок цих жахливих трагедій, і мені особливо хотілося б висловити наше найглибше і найщиріше співчуття сім'ям усіх тих, хто втратив своїх близьких. Наші думки та особливі молитви з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха, чи то внаслідок травм чи знищення їхнього майна, а також зі службами екстреної допомоги та тими, хто допомагає у рятувальних роботах", - сказав король у своєму посланні.

Послання короля Чарльза III / Фото: royal.uk

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 8700 осіб.

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