Король Чарльз III та його наступники: як змінилася черга на трон після смерті Єлизавети II

Від моменту смерті королеви Єлизавети II новим королем Великої Британії став її старший син Чарльз. Він зійде на престол під тронним ім'ям Чарльз III. Розбираємось, як тепер змінилася лінія наступності у британській королівській родині.

Єлизавета II була монархом, що правила найдовше в історії Великобританії. Довше за неї на троні не перебував жоден король чи королева, царювавши 70 років. Її Величність мала четверо дітей, вісім онуків і дванадцять правнуків.

Королева Єлизавета II, 1952 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета стала королевою 6 лютого 1952 року у день смерті батька короля Георга VI у віці 25 років.

Від дня її смерті, 8 вересня 2022 року, трон перейшов до її старшого сина Чарльза. Він народився 1948 року і чекав своєї черги на трон 70 років.

Навряд чи Чарльз III буде правити занадто довго, хоча не варто забувати, що в британській королівській родині живуть довгожителі. Його дружина Камілла після коронації чоловіка стане королевою-консортом, цей титул їй надала сама Єлизавета II ще у лютому 2022 року. Докладніше про нього ми розповідали у статті, що означає новий титул для герцогині Корнуольської.

Королева Єлизавета II під час святкування платинового ювілею правління / Фото: Associated Press

Принц Вільям, герцог Корнуольський та Кембриджський

Принц Чарльз та принц Вільям / Фото: Getty Images

Старший син принца Чарльза тепер посідає перше місце у списку претендентів на трон після царювання короля Чарльза ІІІ. Принц Вільям народився 1982 року, він старший син Чарльза та Діани, принцеси Уельської. Коли йому було 15 років, мати розбилася в автокатастрофі.

Вільям закінчив Сент-Ендрюський університет з відзнакою і в цьому перевершив свого батька Чарльза, випускника Кембриджа. Він служив у Королівських військово-повітряних силах та був пілотом санітарного вертольота. Зараз Вільям виконує королівські обов'язки та займається благодійністю. 2011 року одружився зі своєю давньою подругою Кейт Міддлтон, яка після весілля отримала титул герцогині Кембриджської. Пара виховує трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Як спадкоємець престолу, його основні обов'язки полягають у тому, щоб підтримувати короля у його королівських зобов'язаннях.

Принц Джордж Кембриджський та Корнуольський

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж народився 22 липня 2013 року у лікарні Святої Марії у Лондоні. Принц Вільям був присутній при народженні сина, як і згодом при народженні своїх дітей. Джордж посідає друге місце в лінії наслідування трону. Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його "найвідомішим у світі малюком". Також він став першою людиною в історії, стаття про якого у кількох мовних розділах Вікіпедії з'явилися ще до його народження.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Кембриджські та Корнуольські

Принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Associated Press

Шарлотта посідає третє місце у черзі на трон. Вона народилася 2 травня 2015 року у лікарні Святої Марії. А її молодший брат принц Луї, якому у квітні виповнилося 4 роки, відповідно, на четвертому місці у черзі.

Принц Гаррі, герцог Сассекський

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Молодший брат принца Вільяма – принц Гаррі вже кілька років перебувають у сварці. Але це не заважає Гаррі претендувати на престол. Він народився 1984 року і є другим сином короля Чарльза та принцеси Діани.

Принц Гаррі пройшов навчання в Королівській військовій академії в Сандхерсті і став лейтенантом в армії, служачи пілотом вертольота.

За 10 років служби у збройних силах він двічі проходив активну службу в Афганістані, від 2012-го по 2013-й роки, як другий пілот вертольота Apache. Він пішов із армії 2015 року. 2018 року принц одружився з американською акторкою Меган Маркл. У шлюбі у них народилося двоє дітей – син Арчі та дочка Лілібет (названа на честь королеви). Вони посідають шосту та сьому сходинку рейтингу. 2020 року подружжя склало з себе королівські обов'язки і вирішило переїхати до США, але титули герцога і герцогині Сассекських не втратили, на відміну від приставки Їхня королівська Високість.

Принц Ендрю, герцог Йоркський

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Середній син королеви посідає восьму сходинку у списку претендентів. Ендрю народився 1960 року і став першою дитиною, народженою у монарха що править за 103 роки (Чарльза та Анну Єлизавета народила, ще коли була просто принцесою).

Принц Ендрю став герцогом Йоркським після весілля з Сарою Фергюсон, яка стала герцогинею Йоркською 1986 року. У них народилися дві дочки — Беатріс 1988-го року та Євгенія 1990-го року. 1996 року пара розлучилася.

Принцеса Беатріс, Йоркська

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Старша дочка Ендрю та Сари – принцеса Беатріс – посідає дев'яте місце на престол. Вона народилася 1988 року і стала старшою дочкою пари. Її повний титул звучить – Її Королівська Високість принцеса Беатріс Йоркська. У липні 2020 року Беатріс вийшла заміж за італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці. А у вересні 2021-го у них народилася донька Сієнна Елізабет. Дівчинку назвали на честь королеви і вона замикає топ-10 претендентів на британський трон.

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