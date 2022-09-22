Король Чарльз III та його син принц Вільям більше не зможуть разом літати літаком

Новоспечений король Чарльз III та його старший син принц Уельський, Вільям більше ніколи не зможуть мандрувати разом одним літаком. Чому так сталося, розповідаємо далі.

Згідно з королівською традицією, король і його прямий спадкоємець не повинні сідати в один літак, щоб уникнути трагедії і не залишити трон без монарха. Адже в разі краху і загибелі одразу і короля, і його спадкоємця на трон повинен буде зійти старший син Вільяма – принц Джордж, який ще дуже малий.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

Неофіційне правило також поширюється на принца Вільяма та його сина Джорджа, який зараз перебуває на другому місці в лінії наслідування британського трона. Ще королева Єлизавета II дуже турбувалася з приводу того, що Вільям із сім'єю часто подорожує гелікоптером. І забороняла їм це робити, хоч Вільям часто не слухався і порушував заборону.

Існувало навіть таке правило, в якому йшлося, що кілька спадкоємців трону не можуть злітати на одному літаку чи гелікоптері, щоб уникнути загибелі одразу всіх спадкоємців у разі авіакатастрофи.

Однак до смерті королеви Вільям багато разів літав з усією сім'єю, зокрема і в королівські поїздки до Канади, Німеччини та інших країн, але невідомо, чи продовжить він це робити зараз, коли став першим у черзі на престол.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вважається, що ця традиція сягає того часу, коли авіаперельоти вважалися небезпечними.

Раніше ми розповідали про перші подробиці майбутньої коронації короля Чарльза III.

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