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Король Чарльз III та його син принц Вільям більше не зможуть разом літати літаком

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Король Чарльз III та його син принц Вільям більше не зможуть разом літати літаком

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

Новоспечений король Чарльз III та його старший син принц Уельський, Вільям більше ніколи не зможуть мандрувати разом одним літаком. Чому так сталося, розповідаємо далі.

Згідно з королівською традицією, король і його прямий спадкоємець не повинні сідати в один літак, щоб уникнути трагедії і не залишити трон без монарха. Адже в разі краху і загибелі одразу і короля, і його спадкоємця на трон повинен буде зійти старший син Вільяма – принц Джордж, який ще дуже малий.

Король Чарльз III та принц Вільям / © Associated Press
Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

Неофіційне правило також поширюється на принца Вільяма та його сина Джорджа, який зараз перебуває на другому місці в лінії наслідування британського трона. Ще королева Єлизавета II дуже турбувалася з приводу того, що Вільям із сім'єю часто подорожує гелікоптером. І забороняла їм це робити, хоч Вільям часто не слухався і порушував заборону.

Існувало навіть таке правило, в якому йшлося, що кілька спадкоємців трону не можуть злітати на одному літаку чи гелікоптері, щоб уникнути загибелі одразу всіх спадкоємців у разі авіакатастрофи.

Однак до смерті королеви Вільям багато разів літав з усією сім'єю, зокрема і в королівські поїздки до Канади, Німеччини та інших країн, але невідомо, чи продовжить він це робити зараз, коли став першим у черзі на престол.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press
Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вважається, що ця традиція сягає того часу, коли авіаперельоти вважалися небезпечними.

Раніше ми розповідали про перші подробиці майбутньої коронації короля Чарльза III.

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