Король Чарльз III таки простяг оливкову гілку Сассекським

Монарх запросив молодшого сина та його дружину на коронацію 6 травня, а також дозволив їм використати Frogmore Cottage під час цього візиту, якщо вони вирішать приїхати.

Нещодавно стало відомо, що король Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган, герцогиню Сассекську з їхнього маєтку Frogmore Cottage, подарованого їм королевою Єлизаветою II після весілля 2018 року. Це стало ударом для пари, тому що вони не чекали такого кроку від короля.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Однак тепер повідомляється, що Чарльз III дозволить Гаррі та його дружині Меган зупинитися у Фрогморі у травні, якщо вони вирішать приїхати на його коронацію, пише Daily Mail. Це і є та сама оливкова гілка з боку короля Чарльза, який хоче, щоб його син Гаррі приїхав на такий важливий для нього день і був у Вестмінстерському абатстві.

Також у західній пресі з'явилася інформація про те, що це принц Вільям посприяв тому, щоб Чарльз виселив Сасекських із дому. Британська аристократка леді Вікторія Герві розповіла журналістам, що знає з перших джерел (а аристократка товаришує з принцом Ендрю, якого переселяють до Фрогмора), що це принц Вільям незадоволений умовами життя в Adelaide Cottage і хоче переїхати в будинок більше.

Таким чином його дядька Ендрю, який займає велику Royal Lodge у Віндзорському парку, переселять до Фрогмора, а Уельські, можливо, знову пакуватимуть валізи і готуватимуться до переїзду. Але поки що це все на рівні чуток.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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