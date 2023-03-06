Король Чарльз III таки простяг оливкову гілку Сассекським

Монарх запросив молодшого сина та його дружину на коронацію 6 травня, а також дозволив їм використати Frogmore Cottage під час цього візиту, якщо вони вирішать приїхати.
Нещодавно стало відомо, що король Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган, герцогиню Сассекську з їхнього маєтку Frogmore Cottage, подарованого їм королевою Єлизаветою II після весілля 2018 року. Це стало ударом для пари, тому що вони не чекали такого кроку від короля.
Однак тепер повідомляється, що Чарльз III дозволить Гаррі та його дружині Меган зупинитися у Фрогморі у травні, якщо вони вирішать приїхати на його коронацію, пише Daily Mail. Це і є та сама оливкова гілка з боку короля Чарльза, який хоче, щоб його син Гаррі приїхав на такий важливий для нього день і був у Вестмінстерському абатстві.
Також у західній пресі з'явилася інформація про те, що це принц Вільям посприяв тому, щоб Чарльз виселив Сасекських із дому. Британська аристократка леді Вікторія Герві розповіла журналістам, що знає з перших джерел (а аристократка товаришує з принцом Ендрю, якого переселяють до Фрогмора), що це принц Вільям незадоволений умовами життя в Adelaide Cottage і хоче переїхати в будинок більше.
Таким чином його дядька Ендрю, який займає велику Royal Lodge у Віндзорському парку, переселять до Фрогмора, а Уельські, можливо, знову пакуватимуть валізи і готуватимуться до переїзду. Але поки що це все на рівні чуток.
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