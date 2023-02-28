Король Чарльз III у строкатій краватці, а Урсула фон дер Ляєн – у болотному костюмі: монарх провів аудієнцію

Зустріч відбулася вчора, 27 лютого, у Віндзорському замку. І президент Єврокомісії, і король Чарльз демонструють свою підтримку українському народу. Нещодавно монарх випустив заяву на річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України, в якій розповів про неймовірні страждання, з якими зіткнувся народ України і заявив, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить все можливе, щоб допомогти в цей найважчий час.

Король Карл III приймає президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн приїхала на аудієнцію до монарха в болотяному жакеті, білій блузці і чорних штанях з тонким поясом на талії. На грудях у неї була пришпилена синьо-жовта стрічка та значок Євросоюзу. Біляве волосся Урсула уклала в лаконічну зачіску, зробила легкий макіяж і одягла мініатюрні перлинні сережки.

Король Карл III приймає президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Король був одягнений у темно-синій костюм та синю краватку, в якій нещодавно з'являвся на прийомі на честь другої річниці книжкового клубу королеви Камілли. Прийом відбувся у Кларенс-хаусі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

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