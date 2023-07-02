Король Чарльз III ухвалив нове кадрове рішення, про яке тепер усі говорять

Король Чарльз III найняв одним із його найдовіреніших радників представника етнічної меншини.
Вважається, що це перший випадок, коли представника етнічної меншини було призначено помічником особистого секретаря — однією з найвищих посад у палаці.
Як пише Daily Mail, неназваний британський державний службовець, який, як вважається, має пакистанське походження, стоятиме поряд з іншими новими співробітниками монарха.
Нові співробітники приєднаються до офісу особистого секретаря, який виступає як основне джерело рекомендацій королю з конституційних, урядових та політичних питань.
В оголошенні про прийом на роботу йшлося, що для цієї посади потрібен "довірений радник із добрими загальними знаннями про поточні справи, як на національному, так і на міжнародному рівні".
"Ми працюємо над тим, щоб наша культура була інклюзивною. Ми не там, де хотіли б бути, і прагнемо прогресу", — прокоментував ситуацію представник палацу.
У травні акторка з Бріджертона Аджоа Андо неоднозначно назвала Букінгемський палац "жахливо білим" під час прямої трансляції коронації Чарльза та Камілли на каналі ITV.
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