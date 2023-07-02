Король Чарльз III ухвалив нове кадрове рішення, про яке тепер усі говорять

Вважається, що це перший випадок, коли представника етнічної меншини було призначено помічником особистого секретаря — однією з найвищих посад у палаці.

Як пише Daily Mail, неназваний британський державний службовець, який, як вважається, має пакистанське походження, стоятиме поряд з іншими новими співробітниками монарха.

Нові співробітники приєднаються до офісу особистого секретаря, який виступає як основне джерело рекомендацій королю з конституційних, урядових та політичних питань.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В оголошенні про прийом на роботу йшлося, що для цієї посади потрібен "довірений радник із добрими загальними знаннями про поточні справи, як на національному, так і на міжнародному рівні".

"Ми працюємо над тим, щоб наша культура була інклюзивною. Ми не там, де хотіли б бути, і прагнемо прогресу", — прокоментував ситуацію представник палацу.

У травні акторка з Бріджертона Аджоа Андо неоднозначно назвала Букінгемський палац "жахливо білим" під час прямої трансляції коронації Чарльза та Камілли на каналі ITV.

Аджоа Андо / Фото: Associated Press

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