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Король Чарльз III ухвалив нове кадрове рішення, про яке тепер усі говорять

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
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Король Чарльз III ухвалив нове кадрове рішення, про яке тепер усі говорять

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз III найняв одним із його найдовіреніших радників представника етнічної меншини.

Вважається, що це перший випадок, коли представника етнічної меншини було призначено помічником особистого секретаря — однією з найвищих посад у палаці.

Як пише Daily Mail, неназваний британський державний службовець, який, як вважається, має пакистанське походження, стоятиме поряд з іншими новими співробітниками монарха.

Нові співробітники приєднаються до офісу особистого секретаря, який виступає як основне джерело рекомендацій королю з конституційних, урядових та політичних питань.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В оголошенні про прийом на роботу йшлося, що для цієї посади потрібен "довірений радник із добрими загальними знаннями про поточні справи, як на національному, так і на міжнародному рівні".

"Ми працюємо над тим, щоб наша культура була інклюзивною. Ми не там, де хотіли б бути, і прагнемо прогресу", — прокоментував ситуацію представник палацу.

У травні акторка з Бріджертона Аджоа Андо неоднозначно назвала Букінгемський палац "жахливо білим" під час прямої трансляції коронації Чарльза та Камілли на каналі ITV.

Аджоа Андо / © Associated Press
Аджоа Андо / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
271
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